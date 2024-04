Presto potrebbe iniziare l'invasione israeliana di Rafah

Nella Striscia di Gaza prosegue la dura offensiva di Israele, che ha provocato la morte di oltre 34mila civili dall'inizio del conflitto. Il timore, confermato da media israeliani, è che le forze di difesa israeliane (Idf) arrivino nella città di Rafah. "Molto presto" le truppe di Tel Aviv daranno il via all'operazione di terra a Rafah, iniziando con una massiccia evacuazione di oltre un milione di palestinesi, che hanno lasciato il nord della Striscia per sfuggire ai bombardamenti israeliani.

Come funzionerà il piano di invasione di Rafah

Secondo quanto riferito dal canale tv israeliano Kan 11, che cita due funzionari statunitensi, nelle prossime quattro o cinque settimane i palestinesi dovranno evacuare nei complessi di tende allestiti dalle organizzazioni umanitarie internazionali. Il piano per l'operazione Rafah è stato presentato ai funzionari americani e ad altre agenzie nella regione e si svilupperà in diverse per fasi, sulla base di una divisione regionale della città di Gaza in aree definite. In ogni fase, l'Idf informerà la popolazione locale prima di avanzare in ciascuna area in modo che i civili possano evacuare prima dell'arrivo delle truppe israeliane.

Qualche giorno fa, il quotidiano statunitense Wall Street Journal, citando funzionari egiziani informati sui piani israeliani, ha riferito che Israele si sta preparando a trasferire i civili da Rafah alla vicina città di Khan Younis e in altre aree in coordinamento con Stati Uniti, Egitto ed Emirati Arabi Uniti. L'Egitto tuttavia ha smentito la notizia della testata americana, spiegando di non aver discusso con Israele alcun piano per invadere la città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, già pianificato dall'esercito dello Stato ebraico.

Nel frattempo l'esercito di Tel Aviv ha annunciato la mobilitazione di due brigate di riservisti, pronte al ridispiegamento nella Striscia di Gaza. Le Idf sono pronte a schierare due brigate di riservisti, la 679esima brigata corazzata 'Yiftah' e la seconda brigata di fanteria 'Carmeli', scrive il Times of Israel, citando i militari che precisano che le unità "si sono preparate nelle ultime settimane per la missione nella Striscia di Gaza" e si sono esercitate su "tecniche di battaglia". Il Jerusalem Post precisa invece che le due brigate verranno trasferite nella Striscia di Gaza dal nord di Israele, a ridosso del confine con il Libano, per "continuare la missione di difesa e attacco" nell'enclave palestinese.

L'esercito israeliano ha approvato l'ultimo piano per l'operazione Rafah all'inizio di questa settimana, dopo che erano stati suggeriti tre piani precedenti. Il governo degli Stati Uniti ha espresso ferma opposizione a un'operazione a Rafah se non è previsto un piano credibile per proteggere i civili.

La Germania riprende i finanziamenti all'Unrwa

In attesa che Israele fornisca prove dei legami tra i dipendenti dell'agenzia umanitaria delle Nazioni Unite (Unrwa) a Gaza a organizzazioni terroristiche come Hamas o la Jihad islamica, diversi Paesi riprendono il finanziamento dell'Agenzia. Il governo tedesco ha annunciato l'intenzione di riprendere la collaborazione con l'Unrwa nella Striscia di Gaza nel prossimo futuro. A darne notizia sono stati il ministero degli Esteri e il ministero per la cooperazione e lo sviluppo economico tedesco.

La Germania, il più importante tra i donatori dell'agenzia assieme agli Stati Uniti, aveva sospeso i fondi all'organizzazione dopo le denunce israeliane secondo cui almeno 12 dipendenti dell'organismo delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi erano direttamente coinvolti nelle atrocità perpetrate da Hamas il 7 ottobre, altri 30 avevano assistito o facilitato tali crimini e ben il 12% del personale dell'organizzazione era affiliato a organizzazioni terroristiche. I finanziamenti all'Agenzia sono stati tagliati nonostante la crisi umanitaria che coinvolge 2,3 milioni di persone a Gaza. Solo nelle ultime settimane, la maggior parte dei Paesi donatori ha ripreso i finanziamenti all'agenzia dell'Onu che opera a Gaza e in Cisgiordania. Tra questi, però, mancano gli stati Uniti. Il sostegno finanziario di Washington all'Unrwa è stato permanentemente vietato dal Congresso da quando sono state avanzate le accuse.

Anche altri donatori dell'Unrwa, tra cui Australia, Canada, Svezia e Giappone hanno recentemente ripreso la loro cooperazione con l'agenzia per gli aiuti, sottolinea il governo tedesco, che ha chiesto all'organizzazione di tradurre in pratica le raccomandazioni del rapporto Colonna. Pochi giorni fa, infatti, erano emersi i risultati dello studio di un gruppo indipendente guidato dall'ex ministra degli Esteri francese Catherine Colonna, che ha condotto un'analisi delle accuse presentate da Israele: secondo il rapporto, lo stato ebraico non è riuscito a fornire prove delle affermazioni secondo cui i lavoratori dell'Unrwa a Gaza hanno legami con organizzazioni terroristiche. Il processo di revisione indipendente era stato avviato a febbraio. Secondo la Commissione, l'Unrwa è ''insostituibile e indispensabile'' per i palestinesi di Gaza, Giordania, Libano, Siria e Cisgiordania e potrebbero essere implementati meccanismi di salvaguardia più forti per garantire la neutralità.