L'inondazione travolge e sgretola l'hotel: il video

Le inondazioni improvvise causate da piogge monsoniche anormalmente intense hanno ucciso almeno 549 persone in Pakistan durante l'ultimo mese. Oltre alle vittime, le inondazioni hanno danneggiato più di 46mila abitazioni. Luglio è stato il più piovoso degli ultimi trent'anni, con il 133 per cento di pioggia in più rispetto alla media. Mentre la provincia del Balochistan, che confina con Iran e Afghanistan, ha ricevuto addirittura il 305 per cento di pioggia in più. Un segno del cambiamento climatico che rende episodi eccezionali di questo genere sempre più frequenti e di maggiore intensità.

Clicca qui se non vedi il video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Una crisi umanitaria di proporzioni epiche" il commento del governo pachistano che definisce così la situazione nel Paese annunciando lo stato d’emergenza dopo le piogge monsoniche e le alluvioni che fino a oggi hanno causato quasi mille morti. Tra le vittime si contano 343 bambini. Il Balochistan, tagliato fuori dal resto del Paese dopo il crollo del principale ponte ferroviario, e il Sindh le due regioni più colpite. In quest’ultima si è recato in visita il neo premier Shehbaz Sharif, riferiscono i media locali, per assistere alle operazioni di soccorso.