Inondazioni a Sydney, ci sono morti: 95 millimetri di pioggia in 24 ore

Le strade diventano fiumi. Una madre e un figlio sono stati trovati morti: avevano cercato di sfuggire alla furia dell'acqua abbandonando la loro vettura.

Molte auto sono rimaste intrappolate nelle strade allagate, migliaia di cittadini sono stati evacuati e interi sobborghi sono isolati. Sydney è stata colpita da un diluvio "biblico", senza precedenti. Il bilancio delle vittime delle inondazioni in Australia è salito a 21.

EROWAL BAY flooding from St Georges Basin this morning. Stay clear of low lying rivers, streams, storm drains and stay safe out there. ? pic.twitter.com/kwSkXFTxIp