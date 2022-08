Il Pakistan devastato dalle inondazioni: più di mille morti e villaggi distrutti

Oltre mille persone sono morti in Pakistan per le terribili inondazioni che hanno colpito il Paese dall'inizio della stagione dei monsoni, un disastro naturale stimolato anche dal cambiamento climatico e che rischia di avere pesanti ricadute per la già fragile economia del Paese. A fornire l'ultimo bilancio è la National Disaster Management Authority pakistana che parla di quasi un milione di abitazioni parzialmente o completamente distrutte dalla calamità, con milioni di persone senza tetto. I bambini vittime delle inondazioni sono finora 348.

Il Paese negli ultimi anni ha dovuto affrontare il grave impatto del cambiamento climatico: quest'anno è stata particolarmente colpita la provincia del Sindh meridionale dove 347 persone sono rimaste uccise e altre 1.009 ferite. Il bilancio vede anche circa 3.500 km di strade, 149 ponti e 170 negozi spazzati via da inondazioni improvvise mentre oltre 700 mila capi di bestiame sono morti.

Secondo il dipartimento meteorologico del Pakistan, è probabile che le forti piogge continueranno in tutto il Paese nei prossimi giorni. A preoccupare è anche il bilancio per la fragile economia del Pakistan con molti raccolti spazzati via. Il ministro per i cambiamenti climatici Sherry Rehman ha affermato che il suo Paese sta attraversando "un disastro umanitario causato dal clima con piogge e inondazioni senza precedenti. Finora il Pakistan ha ricevuto una media di 166 millimetri di pioggia ad agosto, valore che è del 241 per cento sopra la media, ha detto il ministro, "ma con un livello che nelle aree meridionali del Paese è del 784 per cento superiore".