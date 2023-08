In quali Paesi si vive di meno a causa dell'inquinamento dell'aria

Oltre sei anni di vita in meno a causa dell'inquinamento dell'aria. È inquietante il quadro delineato dall'Energy Policy Institute (Epic) dell'Università di Chicago nel suo ultimo Indice dell'Aria in rapporto alla qualità della vita. In cima alla lista delle nazioni più colpite dall'inquinamento atmosferico c'è il Bangladesh, ma tutta l'Asia meridionale (in particolare India, Nepal e Pakistan) soffre del carico di aria colma di particolato (PM). Con questo termine ci si riferisce a particelle solide e liquide sospese nell’aria, che includono fuliggine, fumo, polvere e altro. Lo studio si concentra sul rapporto tra inquinamento atmosferico e aspettative di vita, con una riduzione (anche sostanziosa) degli anni di vita connessa alle presenza delle cosiddette polveri sottili. Ad influire negativamente sulla qualità dell'aria nella regione asiatica sono state la rapida industrializzazione e una popolazione cresciuta in modo esponenziale. L'inquinamento rilevato con gli ultimi dati disponibili (quelli del 2021) risulta del 50% più elevato rispetto all'inizio di questo secolo. La minaccia non è solo ambientale ma di sicurezza sanitaria. Secondo gli scienziati l'impatto sull’aspettativa di vita è paragonabile a quello del fumo, incide 3 volte di più rispetto al consumo di alcol e dell’acqua non sicura e di oltre 5 volte rispetto agli infortuni sui trasporti, come nel caso degli incidenti stradali .

Vite più brevi

Utilizzando dati satellitari lo studio ha calcolato che in Bangladesh si prospetta una riduzione media di vita di 6,8 anni rispetto alle stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Vite ridotte di 5,26 anni in India, mentre in Pakistan quasi 4 anni di vita in meno. Sbirciando negli altri continenti, tra gli Stati più popolati sono gravi le situazioni in Nigeria e in Messico. Meno incisive le perdite negli Stati Uniti (3,6 mesi in meno) e in Russia.

Tra gli esempi chiave a livello globale figura l'India, reputata responsabile di circa il 59% dell’aumento mondiale dell’inquinamento dal 2013. in una zona dove le aspettative di vita sono già più basse, l’aria inquinata minaccia di accorciare ulteriormente l'esistenza delle persone, in particolare in alcune delle regioni più inquinate del Paese. La situazione più grave è quella rilevata a Nuova Delhi. Nella megalopoli più inquinata del mondo, gli abitanti hanno perso in media 10 anni di vita.

Stivale diviso

In Italia (al 95esimo posto tra i Paesi più inquinati) la popolazione vive circa 9 mesi in meno a causa delle polveri sottili, ma dalla mappa è evidente che ci sono grosse differenze in base alle regioni. In Lombardia, Piemonte, Veneto e parte del'Emilia Romagna (colorate in arancione) i livelli più elevati di inquinamento atmosferico equivalgono in media ad una perdita di circa un anno di vita. Si vive più a lungo, in rapporto alla qualità dell'aria, in Sicilia, Molise, Calabria e Sardegna.

Squilibri economici

Il problema, evidenziano gli autori del rapporto, è anche di disuguaglianze. I Paesi più inquinati sono spesso anche quelli meno dotati di risorse per monitorare lo stato dell'aria. "L'intero continente africano riceve meno di 300mila dollari in fondi filantropici contro l'inquinamento atmosferico", si legge nella presentazione del report. Si tratta del prezzo medio di una casa unifamiliare negli Stati Uniti. Secondo il Clean Air Fund, escluse Cina e India, l'Asia ha ricevuto solo 1,4 milioni di dollari allo stesso scopo, contro i 34 milioni di dollari ricevuti da Europa, Stati Uniti e Canada.

"Dati tempestivi, affidabili e accessibili sulla qualità dell'aria, in particolare, possono essere la spina dorsale degli sforzi della società civile e dei governi per un'aria pulita, fornendo le informazioni che mancano alle persone e ai governi e che consentono decisioni politiche più informate", ha dichiarato nel comunicato stampa Christa Hasenkopf, direttrice dello studio.

La svolta cinese

In base al rapporto, riducendo i livelli globali di particelle dannose per i polmoni ai livelli raccomandati dall’Oms, l’aspettativa di vita media potrebbe aumentare di 2,3 anni. Il rapporto sottolinea il ruolo essenziale dei governi sia per generare dati accessibili sulla qualità dell’aria, sia nell'adozione di politiche e strumenti idonei a ridurre l'inquinamento. In Europa ad esempio i residenti sono esposti a circa il 23,5% in meno di inquinamento rispetto al 1998, grazie anche all’entrata in vigore della Direttiva quadro sulla qualità dell’aria.

Grazie alle misure intraprese a livello dell'Unione europea l'aspettativa di vita è aumentata di 4,5 mesi. Restano comunque specifiche aree e regioni più inquinate, come abbiamo visto nel caso dell'Italia. Altro esempio relativamente positivo quello della Cina. Pur restando uno dei Paesi più inquinati, la Repubblica popolare cinese dichiarando "guerra all'inquinamento", tra il 2013 e il 2021 è riuscita a ridurre l’inquinamento dell'aria del 42,3% con il cinese medio che ha recuperato 2,2 anni di vita grazie alle politiche del suo Paese.