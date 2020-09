L'insegnante licenziata per aver indossato la mascherina di "Black Lives Matter"

È stata l icenziata per aver indossato la mascherina di "Black Lives Matter", il movimento anti-razzista divenuto celebre dopo le proteste scoppiate negli Stati Uniti in seguito alla morte di di George Floyd.

Lillian White, docente di arte presso la scuola Great Hearts Western Hills di San Antonio, in Texas, ha raccontato di aver iniziato ad indossare il dpi con la scritta "Black Lives Matter" nei mesi estivi quando gli studenti non avevano ancora iniziato a frequentare il campus. Il suo, ha spiegato alla CNN, era "un modo per dimostrare il suo sostegno agli studenti e ai docenti neri".

Dopo circa due settimane è stata richiamata da un funzionario della scuola che le avrebbe chiesto di portare una mascherina diversa perché - avrebbe detto - "nel campus non discutiamo dell'attuale clima politico". E con il tempo, racconta White, le pressioni si sono moltiplicate.

"Ho capito subito che era arrivato il momento di prendere una decisione, e non ci ho pensato due volte. Era una questione di diritti umani -ha detto la prof -, l'ho fatto per i miei studenti che subiscono ingiustizie razziali a scuola. Mi sono rifiutata di fare marcia indietro".

Il 5 settembre, dopo un mese di colloqui con funzionari scolastici e distrettuali, e giorni prima che gli studenti tornassero al campus, la docente è stata informata dalla scuola che il suo rapporto di lavoro presso la Great Hearts Western Hills si era concluso. Il motivo? Il suo rifiuto di indossare un'altra mascherina.

Dalla scuola hanno fatto sapere di essere al fianco della "comunità nera" e contro "il razzismo, la violenza, l'ingiustizia e il fanatismo"'.

Lapidario il commento della docente: "Se hai paura di ciò che i genitori diranno perché un insegnante sostiene la parità dei diritti, il problema sono le persone a cui ti rivolgi. Rimanendo in silenzio, la Great Hearts sostiene i genitori razzisti".