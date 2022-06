Allison, l'insegnante che molla tutto per addestrare squadrone Isis di sole donne

Ha lasciato la sua tranquilla vita da mamma e maestra per addestrare uno squadrone dell'Isis di sole donne. E' la storia dell'americana Allison Fluke-Ekren, 42 anni del Kansas, che ha confessato al tribunale della Virginia di essere diventata leader dell'Isis e avere studiato attacchi sul suolo americano. Allison ha ammesso di avere addestrato oltre 100 donne e ragazze alla violenza. Adesso rischia una pena massima di 20 anni di carcere. La sentenza è prevista per fine ottobre.

E' lo stesso dipartimento di Giustizia americano a spiegare la vicenda e ricostruire le tappe della vita della donna dopo l'udienza. Secondo i documenti del tribunale, Allison Fluke-Ekren, alias Allison Ekren, alias Umm Mohammed al-Amriki e alias Umm Mohammed, ha viaggiato all'estero e da settembre 2011 è legata a cellule terroristiche in Siria, Libia e Iraq. Fluke-Ekren alla fine è stata "leader e organizzatrice" di un battaglione militare Isis, noto come Khatiba Nusaybah, "dove ha addestrato le donne all'uso di fucili d'assalto AK-47 a fuoco automatico, granate e cinture suicide. Oltre 100 donne e ragazze, comprese quelle di 10 o 11 anni, hanno ricevuto un addestramento militare da Fluke-Ekren in Siria per conto dell'Isis".

Intorno al 2008, Fluke-Ekren ha lsciato gli Stati Uniti per andare in Egitto con il suo secondo marito, un ex membro dell'organizzazione terroristica Ansar al-Sharia, ora morto. Ha vissuto in Egitto fino al 2011, quando si è trasferita in Libia. All'indomani dell'attacco terroristico dell'11 settembre il marito avrebbe rubato dei documenti dal complesso statunitense di Bengasi. Materiale visto dalla stessa donna. Verso la fine del 2012, Fluke-Ekren e il marito si sono spostati inTurchia e da lì in Siria. Dopo circa sei settimane, Fluke-Ekren è tornata in Turchia mentre il suo secondo marito è rimasto in Siria. L'uomo è diventato il leader dei cecchini dell'Isis in Siria.

Sempre secondo quanto reso noto dalle autorità Usa, nel 2014, la donna pensava a come mettere a segno un attentato negli Stati Uniti e ipotizzava l'uso di un'auto carica di esplosivo in un centro commerciale. Avrebbe poi discusso con altri esponenti Isis di un attacco con esplosivi in college americano nel Midwest.

Intorno al 2015, Fluke-Ekren si è trasferita in Iraq e poco dopo ha lavorato per la realizzazione di un Centro per le donne a Raqqa, in Siria. In qualità di leader del centro, ha anche assistito altre donne dell'Isis addestrandole all'uso di fucili d'assalto AK-47 a fuoco automatico, granate e cinture suicide esplosive. Da qui la nascita del battaglione militare Khatiba Nusaybah. "Fluke-Ekren - dicono le autorità americane - ha cercato di motivare i suoi tirocinanti spiegando come le combattenti donne possono garantire che lo Stato Islamico sia mantenuto in vita aiutando l'Isis a espandersi e a rimanere attraverso l'uso di armi, tra cui fucili d'assalto AK-47 a fuoco automatico, granate e cinture suicide pieno di esplosivo".