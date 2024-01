Insulti alla famiglia reale, 50 anni di carcere per un giovane thailandese

Sono ben 50 gli anni di carcere inflitti ad un giovane attivista per aver insultato la famiglia reale thailandese. Ad annunciarlo è il gruppo 'Thai lawyers for human rights" (Tlhr), comunità di avvocati che si batte per il rispetto dei diritti umani. Si tratta della pena più pesante mai comminata per il crimine di lesa maestà: in primo grado il tribunale di Chiang Rai aveva condannato il 30enne a 28 anni di reclusione, pena aumentata di 22 anni dai giudici d'appello.

Mongkol Thirakot, questo il nome del condannato, proprietario di un negozio di abbigliamento online, è accusato di aver pubblicato su Facebook una serie di post - 27, per l'esattezza - ritenuti diffamatori nei confronti del re e della sua famiglia. Tramite i suoi legali il giovane farà ora ricorso in Cassazione.

Prima di questo momento, la precedente condanna record (43 anni di carcere) risultava essere quella comminata nel gennaio 2021 ad una donna giudicata colpevole di aver diffuso sui social alcuni messaggi audio ostili alla monarchia.

Le proteste contro la monarchia

In particolare tra il 2020 e il 2021, la Thailandia ha visto una serie di partecipatissime manifestazioni popolari, sostenute in gran parte dai giovani, contro il governo filo-militare e filo-monarchico. I social hanno giocato un ruolo chiave nella diffusione delle proteste, che avevano come obiettivo, tra l'altro, una riforma della monarchia, richiesta inedita fino a quel momento nel Paese.