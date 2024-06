Integratori anti-colesterolo letali: 81 morti sospette

In Giappone 81 persone sarebbero morte per aver assunto gli integratori alimentari per il colesterolo contenenti riso rosso fermentato della Kobayashi Pharmaceutica. Già a marzo si era diffuso la notizia dei 5 decessi collegati all'assunzione dell'integratore, oggi i casi potrebbero essere molti di più. La casa farmaceutica ha infatti affermato di star esaminando altre 76 morti. "Abbiamo ricevuto 1.656 richieste da persone che hanno cercato assistenza medica", fa sapere la società in una nota.

L'integratore alternativo alle statine

Il riso rosso fermentato, o beni koji, è un principio attivo naturale somministrato in compresse che è risultato molto efficace per contrastare il colesterolo nel sangue e può quindi essere assunto come alternativa ai medicinali tradizionali a base di statine.