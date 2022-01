Interferenze 5G, cancellati centinaia di voli negli Stati Uniti: ecco perché

Centinaia di voli cancellati negli Usa per colpa del 5G. Il sogno dello zoccolo duro del complottismo internazionale - quello che vede nella rete internet di quinta generazione il cavallo di Troia per entrare nelle vite private dei cittadini, se non addirittura una minaccia (mai accertata) per la salute pubblica - si è realizzato. Eppure a spiegare la confusione è un banale problema tecnico. Con il passaggio alla tecnologia 5G da parte degli operatori telefonici Verizon e AT&T, rispettivamente il primo e il terzo per numero di utenti negli Usa, il funzionamento del traffico aereo è andato parzialmente in tilt.

I segnali 5G, secondo i timori delle compagnie aeree, potrebbero infatti interferire con i radioaltimetri presenti in cabina di pilotaggio. Si tratta degli apparecchi che indicano la distanza presente tra il velivolo e il suolo. Una tecnologia essenziale per i piloti, specie in caso di atterraggio in condizioni di maltempo.

Di qui la scelta delle compagnie internazionali come Emirates, Air India, All Nippon Airways, Japan Airlines, Lufthansa e British Airways di modificare o cancellare le tratte verso gli Stati Uniti per il clima di incertezza sulle potenziali interferenze tra i nuovi servizi di telefonia cellulare e le tecnologie aeronautiche di bordo.

Ad allertare le compagnie aeree sono stati i timori della Federal aviation administration che ha sostenuto la possibilità che le antenne per cellulari 5G vicine ad alcuni aeroporti potessero alterare le letture dei radioaltimetri. Di qui la scelta di AT&T e Verizon di ritardare l'attivazione del 5G su alcune antenne intorno ai principali aeroporti.

La Casa Bianca ha accolto con soddisfazione il rinvio affermando che “l'accordo eviterà interruzioni potenzialmente devastanti per i viaggi dei passeggeri, le operazioni merci e la nostra ripresa economica, consentendo al tempo stesso che oltre il 90 per cento del passaggio (al 5G, ndr) delle torri wireless avvenga come programmato”. Tuttavia, le compagnie aeree hanno stimato che le possibili interferenze potrebbero causare fino a 1.000 interruzioni di tratte al giorno. Uno scenario di caos dei cieli che finora non si è verificato, dal momento che le cancellazioni hanno riguardato poche centinaia di voli.

L'industria delle telecomunicazioni per ora non ha commentato la condotta delle compagnie aeree, ma ha affermato che i timori sarebbero infondati poiché non ci sono stati problemi in altri Paesi in cui il 5G è già in funzione.