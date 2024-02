Leonid Gozman, da sempre oppositore di Putin: "Navalny era un eroe. Quello di Putin è un regime fascista"

Incontriamo Leonid Gozman, il giorno della morte di Aleksej Navalny, in un albergo del centro di Milano. Il famoso dissidente russo è in città per partecipare a una tavola rotonda con la Comunità dei Russi Liberi, cioè i russi della diaspora schierati contro Putin. Per loro, Gozman è un’icona vivente. Consigliere del governo negli anni ’90, è stato all’opposizione da quando Putin è andato al potere. Nel 2014 ha contestato l’annessione della Crimea e chiesto che la Russia smettesse di sostenere materialmente e militarmente i separatisti in Donbas. Nel 2021, prima della guerra su vasta scala, ha chiesto all’occidente di fornire armi all’Ucraina. Nel 2022 è stato arrestato due volte, poi è fuggito all’estero.

Inevitabile, oggi, iniziare parlando di Navalny.

"Se fossi papa, gli darei il cappello del santo, perché è morto per ciò in cui ha creduto: credeva nella Russia e nei russi. È stato molto coraggioso, carismatico. Quando è tornato dalla Germania a Mosca, era consapevole che le possibilità di restare libero sarebbero state quasi pari a zero. Forse non si aspettava questa brutalità, ma capiva chi erano i suoi nemici. Tuttavia per lui era quasi impossibile fare un passo indietro davanti a loro, era importante per lui mantenere la sua dignità. Non è l’unico ad essere così in Russia, ne conosco tanti fin dalla mia stessa esperienza in prigione. Pensano che la dignità sia più importante della stessa vita. Lui era un eroe, un eroe di tipo antico".

Che cosa deve accadere perché in Russia cambi qualcosa?

"La sconfitta in Ucraina. Al 99 per 100, la sconfitta militare di Putin sarà la fine del suo regime".

Che cosa pensa del fatto che, nei Paesi occidentali, vi siano molti supporter di Putin?

"Siamo vicini a un collasso della civiltà occidentale. Una crisi non solo del sistema politico, ma del sistema dei valori. Il mondo occidentale, dopo la seconda guerra mondiale, aveva vinto; ora questo sistema mi sorprende sempre di più. Vedo Trump, Marine Le Pen, Afd in Germania: tutto questo è la crisi di quel sistema di valori. La Russia è una parte di questa crisi, ma è molto più avanti nella capacità di distruzione".

C’è più probabilità che emerga una opposizione al regime da fuori o da dentro la Russia?

"La principale opposizione è dentro la Russia, non perché sia migliore, ma perché gli emigranti non possono influire. Decenni fa, i migranti russi erano la parte migliore della società: artisti, politici e così via. Avevano lasciato la Russia per il bolscevismo, ma non hanno fatto niente per cambiare il Paese da fuori, pur avendo a disposizione giornali, case editrici, società. Io ora credo nelle persone dentro la Russia. Noi dobbiamo aiutarli, ma non abbiamo alcun diritto di dire che noi siamo i leader. Navalny era un leader, perché era in prigione. Altre persone si trovano in carcere: loro sono i veri leader".

Che cosa può fare l'Occidente per sostenere concretamente un cambio di regime in Russia?

"Aiutare l’Ucraina a vincere. Per i Paesi occidentali, l’obiettivo non deve essere quello di evitare la vittoria di Putin, ma di aiutare l’Ucraina a vincere: non a sopravvivere. Questo significherebbe la fine dello stato fascista di Putin. Lui non può comunicare in modo pacifico, ha bisogno della guerra. E quindi deve capitolare. Qualunque ‘cessate il fuoco’ sarebbe nell’interesse di Putin. È una demagogia. In concreto, ad esempio, liberare la Crimea probabilmente sarà la fine del sistema di Putin. E io lo spero molto".