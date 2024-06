Così Putin avvelena il dissenso: "Arsenico, stagno e mercurio nelle vene, ma combatto contro il tiranno"

I russi hanno tentato di avvelenarlo, ed è la terza volta che gli volta gli succede. Nel suo sangue hanno infatti trovato arsenico, stagno e mercurio. Nella lista nera del Cremlino, per la Federazione Russa Mamuka Mamulashvili è un pericoloso terrorista, mentre nel suo paese, la Georgia, è quasi una leggenda. comandante della Legione Georgiana, 46 anni spesi a combattere. Prima nel suo paese per respingere i russi, poi in Donbass nel 2014 per lo stesso motivo e dal 2022 ovunque ce ne sia stato bisogno in Ucraina.

La Legione Georgiana è stata la prima ad entrare a Bucha e scoprire il massacro di civili nel marzo del 2022. Da subito impegnata in prima linea, tanto da avere subìto pure diverse perdite. Ma in questo momento Mamulashvili è costretto a causa dei cicli di cure ai quali è sottoposto, a stare lontano dalla cosiddetta "linea zero", quella dove non si smette mai combattere.

Lo avevamo incontrato e intervistato qualche mese fa, Mamuka Mamulashvili, nei pressi di Kharkiv. A farcelo conoscere era stato l’attore Luca Chikovani, romano d’azione ma nativo di Tbilisi. Attore, cantante, ha iniziato su YouTube giovanissimo fino al salto nel grande cinema. Se nell’occasione precedente era stato proprio il leader della Legione Georgiana a raggiungerci, questa volta siamo noi che stiamo andando da lui, nella sua segretissima base nell’Oblast di Kiev. L’auto di grossa cilindrata sulla quale viaggiamo la guida una miliziana della Legione Georgiana. Un’altra le è seduta accanto. Si corre veloce. Niente telefoni o dispositivi di alcun tipo con noi. Se c’è un luogo segreto e allo stesso tempo preso di mira dai russi, a Kiev, è la loro base, quella dei combattenti georgiani.

"Mamuka Mamulashvili – racconta Chikovani con una certa partecipazione mentre stiamo andando all’appuntamento - durante la guerra in Abkhazia (Georgia) si era arruolato come volontario a 14 anni per combattere a fianco di suo padre che da parte sua cercava di dissuaderlo. Ci andò lo stesso ma durante la resistenza purtroppo fu preso in ostaggio dall’esercito russo. Interrogato e torturato per tre mesi fino a che non venne liberato. In molti documentari e libri georgiani sulla guerra in Abkhazia si parla di questo ragazzino di 14 anni che combatteva al fianco dei volontari della resistenza e che a sua volta ha resistito a mesi di torture e sofferenze. Per questo divenne un grande simbolo di resistenza e allo stesso tempo nemico giurato per Putin. Per noi georgiani Mamuka ha fatto e rappresenta tanto".

Luca pur essendo ambasciatore dello spettacolo italiano nel mondo, ha naturalmente mantenuto la cittadinanza georgiana alla quale non rinuncerebbe mai, ma non ha mai ricevuto quella italiana. "Io e mia madre siamo venuti via dalla Georgia negli anni 90 e siamo riusciti a trasferirci in Italia al sicuro, dove ho avuto la fortuna di crescere". Ma è proprio in una visita nel suo paese, già grandicello, che vive di persona qualcosa di assolutamente traumatico: "Nel 2008, mentre ero in vacanza estiva a Borjomi, in Georgia, assieme a mia nonna abbiamo vissuto l’invasione da parte dei russi. Siamo scappati con il furgone passando da Gori, la città natale di Stalin. I russi hanno bombardato con i missili proprio in quel momento e ho visto delle scene che mi rimarranno nella memoria per tutta la vita", dice Luca con tutta l’emozione e allo stesso tempo il rispetto che mai gli manca, soprattutto quando si parla di guerra. "Ho ancora negli occhi le scene di macchine che per il panico si schiantavano tra di loro, persone che si erano appese al camioncino "marshutqa" cercando di salire per salvarsi e l’autista che continuava ad andare trascinando una fila di persone che cercava di entrare dentro per sfuggire ai bombardamenti. Ho visto una donna buttarsi in mezzo alla strada e fermare una macchina di un ragazzo sconosciuto e lanciargli il suo neonato dentro la macchina, pur di dare una possibilità a quel bambino…".

Quando con Luca Chikovani lo raggiungiamo, Mamuka Mamulashvili, la prima cosa che fa è rassicurare l’amico sulle sue condizioni di salute. "Sto bene", gli dice sorridendo. "Mi sono accorto che qualcosa non andava, per questo ho voluto indagare sulla mia salute. Un laboratorio tedesco ha tolto ogni dubbio, è chiaro che sono stato avvelenato. È la terza volta che ci provano i russi". Mamulashvili non dimentica il suo ruolo e non vuole tanto parlare di sé, ci farà però capire che tra poco sarà pronto a tornare al fronte. Ci tiene invece a spiegare ciò che oggi sta accadendo nel suo paese, delle proteste e dei rischi che corre la Georgia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Da due mesi i giovani e teenager georgiani stanno uscendo in piazza a Tbilisi per manifestare contro la legge che il governo pro-russo georgiano e il gruppo politico Georgian Dreams guidato dall’Oligarca russo Bidzina Ivanishvili vogliono imporre. I membri del partito Georgian Dreams stanno facendo di tutto pur di bloccare il nostro avvicinamento all’Unione Europea", ci dice. "Uno dei personaggi che più sta attuando una politica anti europea in Georgia e che sta permettendo, se non alimentando, tutte queste violenze sui giovani è Kakha Kaladze – ex giocatore del Milan degli anni d’oro, n.d.r. - ora sindaco di Tbilisi".

Mamuka Mamulashvili ha ribadito adesso come quando lo avevamo conosciuto vicino alla linea zero, il perché della presenza della Legione Georgiana in Ucraina. "Ci hanno sempre dato una mano quando i russi ci hanno aggrediti. Gli ucraini non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Noi facciamo lo stesso per loro. Ma è anche vero che noi, combattendo in Ucraina, difendiamo anche la Georgia. Si possono fare tante cose qui, per il nostro paese". Solidarietà ma anche la consapevolezza di avere un nemico comune, Putin.

"In Georgia, Ucraina e in tutta l’Europa, la propaganda russa è ovunque" Mamuka Mamulashvili, comandante della Legione Georgiana

La sua vita, come abbiamo raccontato, è stata segnata dalla violenza. "La Georgia, l’Ucraina e tutta l’Europa devono poter vivere in una società democratica e libera dalla tirannia. Purtroppo – e qui il tono di voce cambia - molte persone non capiranno questo, perché ormai la propaganda russa è ovunque ed è molto potente", dice Mamulashvili guardandoci come se stesse recapitandoci un messaggio da far arrivare fuori dall’Ucraina.

I due, Chikovani e Mamulashvili si prendono del tempo per parlare tra loro e si colgono anche lunghi momenti di silenzio complice tra i due. "A un certo punto mi ha detto che soffre per tutto il dolore, per le morti e sicuramente tutti hanno bisogno di essere perdonati per le azioni compiute, ma allo stesso modo sono comunque pronti a perdonare anche loro", racconta Luca riferendosi al dialogo che ha avuto con Mamuka Mamulashvili mentre stiamo lasciando il campo base, immerso nella foresta alle porte di Kiev. Passa qualche secondo e poi aggiunge: "Il problema grande, di questa guerra, come per tutte le guerre d’altronde, sarà lo stato emotivo e psicologico in cui si troveranno soldati e civili che tutte le notti hanno vissuto anche solo con l’incubo dei bombardamenti aerei. Figuriamoci chi anche peggio".

È l’ultima frase pronunciata da Chikovani prima di arrivare, dopo un bel po’, a destinazione. I tipici silenzi georgiani.