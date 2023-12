"La Cina tenta di condizionare le elezioni a Taiwan, i governi stranieri ci aiutino"

Il 2024 sarà l'anno di una serie di elezioni che segneranno il futuro del mondo: tra i primi chiamati alle urne i cittadini di Taiwan che il 13 gennaio dovranno scegliere il loro nuovo presidente e rinnovare il Parlamento. Il voto dei taiwanesi segnerà i rapporti con gli Stati Uniti e la Cina, che minaccia di portare a termine nel 2047 la "riunificazione" con l'isola, senza escludere il ricorso alla forza militare. La scelta degli elettori cadrà sul Partito democratico progressista (Dpp), che guida l'isola da otto anni con l'attuale presidente Tsai Ing-wen; il Kuomintang (Kmt) all'opposizione e più dialogante con la Cina; il Partito popolare (Tpp), partito centrista dalle ricette populiste, che non avrà molte chance arrivare in testa.

Quale sarà il futuro di una delle economie più floride dell'Asia che è riuscita a espandere le sue relazioni con il resto del mondo, nonostante la pressione della Cina? Ne abbiamo parlato con il Direttore Generale Riccardo T. N. Lin dell'Ufficio di Rappresentanza di Taipei* a Milano, aperto dallo scorso 16 ottobre.

Il tentativo di formare un ticket di opposizione è fallito, facendo cadere nell'incertezza i taiwanesi chiamati alla scelta del partito che guiderà l'isola. Quali sviluppi auspica?

"La prossima è la nostra 16esima tornata elettorale e rappresenta un importante passo del processo democratico di Taiwan. Vengono così evidenziate la volontà e le scelte del popolo taiwanese per il futuro del proprio Paese. La comunità internazionale ha sempre mostrato interesse nel nostro sistema democratico, perché quest'ultimo simboleggia la costruzione di una società stabile, aperta e democratica. Noi, come governo, osserviamo con interesse gli sviluppi del processo elettorale, rispettando le scelte del popolo di Taiwan. Il futuro di Taiwan è però nelle mani dei suoi 23 milioni di cittadini e non in quelle della Cina, che non sarà felice di alcun risultato elettorale. Ciononostante, noi andiamo avanti per promuovere un percorso di democrazia e di pace nello Stretto di Taiwan e nel mondo intero".

Crede veramente che le minacce di quella che Pechino definisce "riunificazione" possano realizzarsi?

"La Cina da sempre vuole occupare Taiwan, ma noi non accettiamo né vogliamo subire un'invasione da un governo autocratico come quello cinese".

Quindi, come governo, sperate nel mantenimento dello status quo, cioè una indipendenza de facto dentro i contorni della Repubblica di Cina - il nome ufficiale di Taiwan - e non una indipendenza formale?

"Lo status quo è attualmente l'unica scelta che possiamo considerare. Secondo noi, è la Cina ad aver cambiato lo status quo, con minacce ed esercitazioni militari lungo lo Stretto. Proprio durante l'attuale campagna elettorale, Pechino ha aumentato la pressione sull'isola. Quella della Cina è una mossa sbagliata, che condanniamo. Per questo noi chiediamo un maggiore sostegno da parte dei governi stranieri".

Da decenni, Taiwan si batte per avere un peso maggiore nelle agenzie internazionali, per esempio l'Oms e l'Interpol, e vincere così le resistenze e pressioni poste dalla Cina. Cosa potrebbe migliorare a livello globale con l'ingresso di Taiwan in queste organizzazioni?

"Chiediamo da tempo di partecipare significativamente all'Organizzazione mondiale della sanità e all'Interpol. Ma come Paese vogliamo essere anche protagonisti del dialogo sulla lotta contro il cambiamento climatico. Noi vogliamo dare il nostro contribuito nelle diverse organizzazioni internazionali, e in particolare nella Conferenza sul Clima per dare un aiuto concreto ai Paesi che sono fortemente colpiti dal cambiamento ambientale. Con i Paesi cosiddetti like-minded (ovvero allineati, ndr.) condividiamo i valori della democrazia, libertà, del rispetto dei diritti umani e dell'aiuto reciproco. Anche i nostri alleati hanno sostenuto l'importanza della nostra presenza alla Cop28 di Dubai visto l'impegno di Taiwan nei progetti di cooperazione internazionale".

L'Ufficio di Rappresentanza di Taipei a Milano è il secondo in Italia dopo quello di Roma. L'apertura di una nuova sede testimonia l'importanza che il governo di Taiwan dà ai rapporti con l'Italia?

"Il nostro ufficio rappresenta la volontà di intensificare il rapporto con l'Italia. Un percorso iniziato nel 1992, quando è stata aperta la sede a Roma. In questi trent'anni le relazioni bilaterali in ambito economico, tecnologico, culturale e universitario sono cresciute e diventate più forti. Lo testimoniano i dati. Nel 2022, gli scambi commerciali tra Taiwan e Italia hanno raggiunto circa 6,24miliardi di dollari, e il rapporto tra import-export registra 0,45 miliardi a favore dell'Italia. L'Italia rimane il terzo partner commerciale di Taiwan nell'UE dopo Germania e Paesi Bassi.

L'apertura dell'Ufficio nella città meneghina testimonia l'importanza che Taipei dà al nordest italiano e al suo tessuto economico e industriale, non solo perché Taiwan è un attore indispensabile per il settore dei microchip e semiconduttori. I recenti investimenti di Taiwan in Italia raccontano quanto siano forti le relazioni tra i due Paesi. Solo per citarne alcuni, l'azienda MEMC Electronics, del gruppo taiwanese Global Wafer, ha potenziato i suoi stabilimenti di Novara con investimenti per circa 300 milioni di euro. C'è poi un accordo tra Foxconn e Stellantis per formare un consorzio per ricerche congiunte nell'ambito della produzione delle auto elettriche. L'Ufficio di Milano ha quindi lo scopo di avviare nuovi rapporti commerciali con l'Italia e le otto regioni settentrionali. Ringrazio il governo di Giorgia Meloni che già prima del suo ingresso a Palazzo Chigi aveva dato il suo sostegno a Taiwan per migliorare le relazioni bilaterali tra Roma e Taipei".

*Anche la sede di Milano, la seconda in Italia dopo quella di Roma, nel nome porta Taipei e non Taiwan: rientra nella regola stabilita dalla One China Policy, con cui i Paesi che hanno relazioni con Pechino riconoscono che l'isola è "inalienabile parte della Cina". L'Ufficio si occupa di facilitare legami commerciali ed economici più stretti con il Nord Italia e offre servizi consolari e di emergenza agli espatriati taiwanesi che vivono e lavorano in otto regioni italiane, come Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.