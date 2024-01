Voci sempre più insistenti sull'intesa per gli ostaggi: perché il ruolo del Qatar è fondamentale

La guerra è arrivata al giorno numero 112. Occorre la massima cautela, ma ci sono voci sempre più insistenti secondo cui si potrebbe aprire uno spiraglio su una possibile tregua a Gaza, legata al rilascio degli ostaggi israeliani. Secondo quanto riportato ieri dal sito dell'autorevole quotidiano progressista israeliano Haaretz, Israele e Hamas sarebbero vicini a un'intesa di base: prevederebbe una pausa nei combattimenti di 35 giorni e la liberazione di prigionieri palestinesi. Per facilitare un accordo, secondo il Washington Post, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di inviare il capo della Cia, William Burns, a negoziare con alti funzionari di Israele, Egitto e Qatar.

La vera questione irrisolta è se nell'accordo verrà dichiarato un cessate il fuoco completo, richiesta di Hamas che Israele per ora rifiuta. Un cessate il fuoco è, secondo autorevoli osservatori, la vera premessa essenziale per una riduzione del conflitto.

Il ruolo del Qatar

"Il Qatar è stato un partner regionale fondamentale, integrale e insostituibile" per gli Stati Uniti da quando è scoppiato il conflitto tra Israele e Hamas il 7 ottobre scorso, ha affermato nelle scorse ore il vice portavoce del Dipartimento di Stato americano Vedant Patel. Il commento di Patel è arrivato in conferenza stampa in risposta a una domanda sul primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che avrebbe etichettato come "problematico" il ruolo del Qatar negli sforzi di mediazione nel tentativo di garantire il ritorno degli ostaggi israeliani dalla Striscia di Gaza.

Qatar ed Egitto sono i due mediatori chiave, oltre agli Usa, tra Israele e Hamas e hanno reso possibile la prima fragile tregua e il rilascio di decine di ostaggi a novembre. Tuttavia negli ultimi giorni le tensioni tra Qatar e Benjamin Netanyahu sono salite fino a inediti livelli di guardia, dopo la diffusione di un audio in cui si sente il premier israeliano criticare Doha, durante un incontro con i familiari degli ostaggi, definendo "problematico" il ruolo di mediatore del piccolo emirato. Il Qatar si è detto "sconvolto" per le osservazioni attribuite a Netanyahu. Ma cosa ha detto davvero il premier israeliano?

Qatar e Hamas: la registrazione al centro delle polemiche

La televisione israeliana ha trasmesso pochi giorni fa quella che sarebbe una registrazione di Netanyahu che, parlando alle famiglie degli ostaggi, dice "non mi sentite ringraziare il Qatar. Hanno potere, perché finanziano [Hamas]", aggiunge. " Perché per me non è sostanzialmente diverso dall'ONU o dalla Croce Rossa, e in un certo senso è ancora più problematico: non mi faccio illusioni su di loro. Ma sono pronto a utilizzare qualsiasi attore in questo momento che mi aiuti a riportare a casa [gli ostaggi]", ha aggiunto il premier.

I l Qatar ha fatto sapere che i commenti, se veri, sarebbero "irresponsabili" ma "non sorprendenti". Il piccolo emirato del Golfo ha contatti di alto livello con Israele dagli anni ’90, ma non ha mai stabilito ufficialmente relazioni diplomatiche. Il Qatar sostiene da tempo la causa palestinese e ospita i leader politici di Hamas, che è considerata un’organizzazione terroristica da Israele, Regno Unito, Stati Uniti e altri paesi. Doha h a inoltre fornito centinaia di milioni di dollari in aiuti a Gaza, che è soggetta a un blocco paralizzante da parte di Israele ed Egitto dal 2006, quando Hamas vinse le elezioni legislative. Il blocco fu rafforzato l’anno successivo quando Hamas rafforzò il suo potere a Gaza estromettendo l'Autorità Palestinese.

Dal 2018, i governi israeliani hanno consentito al Qatar di pagare gli stipendi di decine di migliaia di dipendenti pubblici nel governo di Gaza, sostenere finanziariamente le famiglie più povere e finanziare le consegne di carburante per l’unica centrale elettrica del territorio. Il Qatar insiste che il finanziamento sia sempre stato solo per scopi civili e umanitari. I n Israele alcune voci critiche hanno avvertito che così stava aiutando Hamas a rimanere al potere e a finanziare le sue attività militari.

In seguito agli attacchi transfrontalieri nel sud di Israele del 7 ottobre, in cui sono state uccise circa 1.300 persone e altre 250 sono state riportate a Gaza come ostaggi, il Qatar ha respinto come una "grande menzogna" le accuse secondo cui avrebbe anche incoraggiato i pagamenti per rafforzare Hamas a spese dell’Autorità Palestinese.

Il Qatar ha fatto valere i suoi legami con Hamas per mediare una pausa di una settimana nei combattimenti a fine novembre, durante la quale 105 ostaggi israeliani e stranieri sono stati liberati in cambio di circa 240 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. L'emirato sta cercando da settimane di mediare un nuovo cessate il fuoco, con la crisi umanitaria di Gaza che peggiora e con il governo israeliano sottoposto a crescenti pressioni interne per fare di tutto per ottenere il rilascio degli ostaggi rimasti nella Striscia.

A Gaza ospedali senza cibo, anestetici e antidolorifici

Il ministro della difesa israeliano, Yoav Gallant, sostiene che "Hamas sta crollando nei tunnel che ha scavato, i rifugi che riteneva sicuri si sono trasformati in trappole". In un incontro a Gaza con reparti impegnati nella distruzione sistematica dei tunnel, Gallant ha aggiunto che la guerra durerà ancora a lungo, "ma Hamas non ha riserve, non sa dove trovare armi e munizioni, non è in grado di curare i feriti: è in fuga".

Al Jazeera riferisce che l'ospedale Nasser di Khan Younis ha finito le scorte di cibo, anestetici e antidolorifici. "La situazione sanitaria e umanitaria nell'ospedale è estremamente catastrofica. Almeno 11.500 bambini sono stati uccisi a Gaza dal 7 ottobre, secondo Save the Children. Dal 7 ottobre s econdo il ministero della Sanità diretto da Hamas, più di 25.000 persone sono state uccise nella Striscia.