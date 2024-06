L'inverno demografico del Giappone: il tasso di fertilità continua a scendere

Calano ancora le nascite in Giappone, il Paese dove è in atto un cambiamento demografico senza precedenti. Il tasso di fertilità totale, ovvero il numero medio di nascite per donna durante gli anni riproduttivi, è diminuito nel 2023 per l'ottavo anno consecutivo, raggiungendo un minimo storico. Lo dicono i dati diffusi oggi dal ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare di Tokyo.

L'inverno demografico del Giappone

Cosa si intende per tasso di fertilità totale? Il dato indica i figli nati da ciascuna donna se questa vivesse fino alla fine dei suoi anni fertili. Per ottenere queste informazioni, il ministero aggiunge il tasso di natalità per le donne di ogni età tra i 15 e i 49 anni. La cifra nazionale è diminuita a 1,20 l'anno scorso, 0,06 punti in meno rispetto al 2022, ha dichiarato il ministero. A livello nazionale, il numero totale di nascite di cittadini giapponesi residenti nel paese è stato di 727.277 nel 2023, in calo del 5,6% rispetto all’anno precedente. Il calo naturale della popolazione è aumentato del 6,3% a 848.659.

La tendenza alla diminuzione della fertilità riflessa nel tasso di fertilità totale è stata evidente per cinque decenni. E sebbene la fertilità sia leggermente aumentata negli anni 2000, è diminuita continuamente dal 2016. Il ritmo annuale del declino è andato accelerando però negli ultimi anni. In base alla lettura dei dati la diminuzione è stata aggravata dalla pandemia di Covid-19, che ha portato le coppie a rimandare il concepimento dei figli, e in generale la propensione a posticipare le unioni matrimoniali, fattori considerati chiave dal momento che le nascite fuori dal matrimonio rimangono rare in Giappone. Il numero delle coppie che hanno deciso di sposarsi nel 2023 ha raggiunto un minimo storico: per ogni mille persone ci sono stati 3,9 matrimoni, in calo rispetto al 4,1 dell'anno precedente. L'età media delle madri che hanno dato alla luce il loro primo figlio era di 31 anni nel 2023, rispetto ai 27,5 del 1995.

I piani del governo per fermare il fenomeno

Si prevede che la popolazione del Giappone diminuirà drasticamente nei prossimi decenni, ponendo sfide inedite per l’economia e la società. Lo scorso anno, il premier giapponese Fumio Kishida ha presentato un piano di sostegno definito 'epocale', che punta a eguagliare i trattamenti per i nuovi genitori esistenti in Svezia, e tentare di invertire il declino del tasso di natalità. Il governo intende aumentare la spesa annuale di circa 3.500 miliardi di yen (23,2 miliardi di euro) fino al 2027, senza tuttavia specificare la fonte dei finanziamenti. Per tale motivo il piano è stato giudicato troppo vago e aspramente criticato dall'opposizione. Solo qualche giorno fa, la Dieta giapponese (l'organo legislativo del Paese) ha approvato una legge che rafforza il sostegno finanziario alle famiglie, anche ampliando gli assegni familiari e riducendo l'onere finanziario associato al parto e all’istruzione superiore.

Il calo dei tassi di natalità in Giappone può essere collegato a vari fenomeni tipici delle economie in forte crescita. L'aumento del costo della vita, una maggiore partecipazione delle donne all'istruzione e nel lavoro e un maggiore accesso alla contraccezione sono alcuni dei fattori che hanno determinato un abbassamento della curva delle nuove nascite nell'arcipelago nipponico.

Come accade in Cina e Corea del Sud, l'invecchiamento della popolazione e la denatalità determineranno ripercussioni più ampie sull’economia dei singoli Paesi, ma anche sulle condizioni di vita della popolazione sul lungo periodo. Il Giappone è il Paese con la popolazione più anziana del mondo, seguito dall'Italia: gli over 75 rappresentano oltre il 15% dei giapponesi, gli ultra 65enne il 29%, mentre solo l'11,6% ha un'età compresa tra 0 e 14 anni.

Dal 1975 la popolazione giapponese è stata quasi sempre in costante calo per via della diminuzione delle nascite e delle rigide limitazioni all’immigrazione, ma negli ultimi anni la situazione sembra essere peggiorata. Situazione che si rifletterà sull'economia del Paese. L'invecchiamento della popolazione e il calo della natalità comportano una riduzione della forza lavoro che avrà pessime conseguenze in termini di innovazione e produttività per il Giappone e il mondo intero.