Incinta di 5 mesi e inviata di guerra in Ucraina: la storia di Clarissa Ward

Lo scorso gennaio aveva raccontato la storia di una sua collega neozelandese, Charlotte Bellis, bloccata nell'Afghanistan dei talebani mentre era in attesa di partorire. Un anno esatto dopo, il caso ha voluto che fosse lei, Clarissa Ward, capo dei corrispondenti internazionali della Cnn, a trovarsi incinta nel bel mezzo di uno scenario di crisi, la guerra in Ucraina. Lo ha annunciato lei stessa sui suoi social.

Ward è incinta di 20 settimane e si trova attualmente a Kharkiv per girare uno speciale che andrà in onda sulla Cnn il mese prossimo e che racconterà un anno di conflitto ucraino. Nata nel 1980, dal 2018 ha preso il posto di un mosto sacro del giornalismo come Christiane Amanpour e nella sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti per le sue inchieste e i suoi reportage nelle zone più calde del globo. L'anno scorso, i suoi servizi dall'Afghanistan, in particolare quello sulle donne vittime del ritorno al potere dei talebani, avevano fatto il giro del mondo, e gli stessi talebani l'avevano minacciata, costringendola a fuggire dal Paese.

Nonostante l'impegno su più fronti, Ward è già madre di due bambini di 4 e 2 anni. E adesso attende il terzo. "Non ho la nausea e ho molta energia - ha raccontato a People - Non andrò in nessun luogo in prima linea e il team ha fatto di tutto per individuare tutte le strutture perinatali lungo i nostri percorsi. Certo, sarà impegnativo avere a che far con lunghi viaggi e freddo intenso, e so che devo prestare la massima attenzione alla mia condizione, ma ricordo a me stessa che migliaia di donne ucraine vivono questa esperienza ogni giorno", ha concluso.