Fonti Usa alla Cbs: "Già oggi l'Iran lancerà un grande attacco contro Israele"

L'attacco dell'Iran contro Israele è imminente, anzi "arriverà oggi". È quanto hanno rivelato due fonti americane alla Cbs, secondo cui oltre 100 droni e decine di missili sarebbero pronti a bombardare già questo venerdì, 12 aprile, obiettivi militari all'intero del Paese, come risposta all'attacco avvenuto in Siria il 1° aprile nel quale sono stati uccisi diversi militari iraniani di alto rango. Solo qualche ora fa, citando "fonti informate", il Wall Street Journal aveva scritto che l'Iran avrebbe attaccato nelle prossime 24-48 ore.

In Israele dunque è massima allerta. Secondo le fonti citate dalla Cbs, sarà impegnativo per gli israeliani difendersi da un attacco di tale portata e, sebbene sia trapelata la possibilità che gli iraniani possano optare per un attacco su scala ridotta per evitare un'escalation, si ritiene che in ogni caso la loro rappresaglia sia imminente.

La Casa Bianca: "Minacce credibili"

Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha fatto sapere che gli Usa seguono la vicenda "con estrema attenzione". "Abbiamo presente di una minaccia molto pubblica che noi riteniamo molto credibile, fatta dagli iraniani per potenziali attacchi contro Israele". La Casa Bianca, ha sottolineato, è "in costante comunicazione" con la controparte israeliana e si sono avviate misure per garantire che Israele sia in grado di difendersi.

Il portavoce dell'esercito israeliano: "Siamo pronti"

"Siamo pronti per l'attacco e la difesa utilizzando varie capacità di cui dispongono" le forze israeliane, Idf, "e pronti anche con i nostri partner strategici". A dirlo è stato il portavoce dell'esercito israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari. Il rischio che la guerra si allarghi è reale. Hagari ha sottolineato che "un attacco dal territorio iraniano sarebbe una prova evidente delle intenzioni iraniane di aggravare la situazione in Medio Oriente e di smettere di nascondersi dietro i proxy". "Abbiamo una capacità di difesa a più livelli che si è dimostrata valida durante la guerra, con migliaia di intercettazioni riuscite", ha aggiunto il portavoce, pur ammettendo che "la difesa non sarà mai ermetica".

Per contrastare le capacità missilistiche di Teheran, Israele dispone di un sistema di difesa aerea a più livelli che include l'Iron Dome, la Fionda di David e l'Arrow 2 e 3. L'Iron Dome può intercettare droni, missili balistici e da crociera e ha una portata fino a 120 chilometri. La Fionda di David, con una portata fino a 250 chilometri, può anche intercettare i droni, compresi quelli lanciati ad una distanza di 2mila chilometri.