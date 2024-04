Iran attacca Israele, centinaia di droni "kamikaze" in volo. Attesi anche missili da crociera

L'Iran ha lanciato un attacco contro Israele usando centinaia di droni, aumentando i timori di una guerra diretta tra la repubblica islamica e lo stato ebraico. In un discorso al Paese, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato poco prima dell'attacco: "Cittadini israeliani, negli ultimi anni, e ancor più nelle ultime settimane, Israele si sta preparando alla possibilità di un attacco diretto da parte dell'Iran. I nostri sistemi di difesa sono schierati, siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco. Lo Stato di Israele è forte, le Idf sono forti".

"Ho stabilito un principio chiaro: a chiunque ci farà del male, noi faremo del male. Ci difenderemo da ogni minaccia e lo faremo con calma e determinazione", ha detto Netanyahu. Intanto, l'aereo di Stato "Ala di Sion" è decollato dalla base di Nevatim, nel sud di Israele, come mostrano i dati dei siti web di monitoraggio dei voli. L'aereo, costruito proprio per il premier Benjamin Netanyahu, non è mai stato utilizzato ufficialmente.

Fonti israeliane hanno poi confermato che decine di droni sono stati lanciati verso lo Stato ebraico dall'Iran, come riportato dall'emittente pubblica Kan. Anche il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, ha confermato in conferenza stampa che l'attacco dell'Iran è cominciato "con il lancio di dozzine di Uav (droni) verso Israele". Poi ha sottolineato che "ci vorranno diverse ore per arrivare in piena attività, ma la difesa non è impenetrabile, quindi è importante obbedire alle direttive del Comando del Fronte Interno". Una volta che i droni iraniani entreranno nello spazio aereo dello Stato ebraico si attiveranno i sistemi di difesa e suoneranno le sirene per invitare i civili a portarsi nei rifugi.

Ma ci vorranno delle ore prima che i droni arrivino sui cieli di Israele. Alcuni potrebbero essere intercettati prima tramite azioni di disturbo (di "jamming") anche grazie all'intervento di "Stati Uniti" e altri paesi alleati, come riferito dal portavoce dell'Israeli defense forces (Idf).

E mentre i droni sono in volo versi Israele, l'account X della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha ripubblicato un video del suo discorso pronunciato in occasione dell'Eid al-Fitr, la festa di fine Ramadan, in cui annunciava che "il regime malvagio" sarebbe stato "punito" per l'attacco al consolato iraniano a Damasco.

Infine, è arrivata la conferma anche della tv di Stato iraniana: "Le forze dei Guardiani della rivoluzione hanno lanciato un attacco con droni contro Israele".

Le contromisure in Israele contro i droni iraniani e le navi Usa in posizione

Da parte israeliana e americana sembrava scontata un'offensiva iraniana e tutta la regione mediorientale si è mossa di conseguenza. L'esercito israeliano aveva dichiarato una "allerta totale" e previsto nuove regole per la popolazione civile. Le scuole resteranno chiuse domani, 14 aprile (primo giorno della settimana ebraica), e lunedì, come ha stabilito il Comando del fronte interno. Le nuove disposizioni, che sono valide dalle 23 di stasera alle 23 di lunedì, prevedono anche il divieto di assembramento oltre mille persone. Ulteriori restrizioni sono state previste nelle zone vicino Gaza.

Channel 12 riferisce che la valutazione dell'establishment della sicurezza israeliano resta che l'Iran cercherà di colpire obiettivi militari, non civili, nella sua risposta all'attacco israeliano che ha ucciso diversi membri dell'Irgc, tra cui due generali, a Damasco all'inizio di questo mese, come riferisce il Times of Israel.

Nelle ore precedenti l'attacco gli Stati Uniti avevano portato le navi da guerra in posizione per proteggere Israele e le forze americane nella regione. La marina americana ha riposizionato due cacciatorpediniere.