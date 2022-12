Condannato a morte per un'intervista in tv

In Iran si può morire anche per un'intervista. L'autore e illustratore dissidente iraniano Mehdi Bahman è stato condannato a morte da un tribunale rivoluzionario di Teheran con l'accusa di ''spionaggio''. Lo riferisce la televisione Iran International con sede a Londra. La sua colpa è l'aver rilasciato ad aprile un'intervista alla televisione israeliana Channel 13 nella quale criticava il regime di Teheran e faceva appello alla normalizzazione dei rapporti tra Iran e Israele.

Sempre nell'intervista aveva detto di non avere paura di essere arrestato, fatto che è accaduto lo scorso ottobre. In seguito allo scoppio delle proteste antigovernative sono almeno 11 le persone condannate a morte in Iran negli ultimi giorni e un centinaio quelle accusate di reati che potrebbero prevedere la pena capitale, secondo quanto denunciano gruppi all'opposizione.

