"Rivolte in Iran organizzate da Usa e Israele": il discorso di Khamenei dopo le proteste

La Guida suprema della Repubblica islamica, l'Ayatollah Ali Khamenei, è intervenuto con parole di fuoco sulle proteste che stanno infiammando l'Iran dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale con l'accusa di non aver indossato correttamente il velo islamico.

Secondo Khamenei le rivolte sarebbero state pianificate e non portate avanti da "ordinari iraniani" a sottolineare con la solita retorica di Teheran che governi occidentali sobillino le rivolte contro la teocrazia iraniana. Khamenei ha espresso un forte sostegno alle forze di sicurezza, dicendo che hanno subito ingiustizie durante le proteste

Pur dispiacendosi della morte della giovane Maha Amini, Khamenei punta il dito in particolare contro gli Stati Uniti e Israel, stati che avrebbero - come in passato - cercato di sollevare la popolazione di Teheran contro il regime degli Ayatollah.

Tehran: "Death to Khamenie, Death to Islamic Republic."

Outrages people took down any traffic sign that pointed toward Islamic Republic Street in Tehran. #Mahsa_Amini #IranRevolution pic.twitter.com/zFoIS9vdTa