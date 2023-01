Esplosioni in Iran, colpito con un drone un centro militare

Diverse esplosioni - tre o quattro - si sono verificate alle 23:30 di sabato sera (le 4 di domenica in Italia) a Isfahan in Iran. Secondo le autorità locali di tratta di un fallito attacco con droni (con una sola esplosione) a un impianto per la fabbricazione di munizioni del ministero della Difesa. Su Twitter Iran International, citando una nota del ministero della Difesa, informa che nell'attacco non ci sono state vittime ma solo "lievi danni al tetto" del sito militare. Uno dei droni sarebbe stato distrutto dal sistema di difesa antiaerea del sito, mentre gli altri due sarebbero esplosi.

Anche il vice governatore della provincia di Isfahan, Mohammad Reza Jan-Nesari, ha confermato che "non ci sono state vittime", aggiungendo che "sull'episodio è stata avviata un'inchiesta".

Su Twitter circolano alcuni video delle esplosioni. Le fiamme sono altissime e si vedono le unità di emergenza inviate sul posto

L'annuncio dell'attacco arriva in un Iran scosso dalle proteste per la morte di Mahsa Amini a settembre e dalle tensioni sul programma nucleare.