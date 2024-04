Portiere dell'Iran abbraccia una tifosa senza velo: multato e sospeso dal campionato

Un agghiacciante episodio di repressione ha coinvolto questa volta il giocatore Hossein Hosseini, popolare portiere dell'Esteghlal e della nazionale iraniana. Nel corso di una partita della Pro League tra il club di Teheran Esteghal e l'Aluminium Arak, una tifosa è corsa in campo ad abbracciare il calciatore, innescando l'immediata reazione degli agenti di sicurezza. Spintoni in campo, fermato e infine convocato in tribunale: Hosseini è stato sospeso per una giornata dal campionato e dovrà ora pagare una multa pari a a circa 4.500 euro. La sua colpa, aver toccato una donna che non indossava il velo.

Alle donne sarà di nuovo vietato acecdere agli stadi

Nel video si vede la ragazza ritornare nel settore del pubblico femminile dopo l'invasione di campo, mentre gli agenti accerchiano Hosseini. "Pagherò volentieri, per il bene della ragazza", ha dichiarato. In Iran, agli uomini è vietato toccare le donne al di fuori della cerchia familiare.

L'abbraccio tra la giovane tifosa e lo sportivo è stato definito "un incidente ripugnante" dalle autorità iraniane, che stando a quanto riferito da diverse testate locali, torneranno ad imporre il divieto di accesso alle donne negli stadi. Non è chiaro se la restrizione verrà applicata solo alla città di Tabriz o a tutte le partite, ma il divieto non è nuovo per le donne iraniane, la cui presenza è stata messa al bando dagli stadi a lungo.

Negli ultimi anni, sotto la pressione della Fifa, è stato concessa una presenza limitata di donne alle partite di calcio. Una decisione peraltro osteggiata dal clero ultraconservatore iraniano, che sostiene l'inadeguatezza della presenza femminile negli stadi di tifosi.