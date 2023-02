Graziati migliaia di prigionieri in Iran per celebrare l'anniversario della rivoluzione

L'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana, ha graziato "decine di migliaia" di prigionieri, tra cui alcuni arrestati durante le recenti proteste antigovernative scatenate dalla morte per mano della polizia della ventiduenne Mahsa Amini, arrestata per non aver indossato correttamente il velo. La mossa è stata pensata in onore dell'anniversario della rivoluzione islamica del 1979. Tuttavia, la grazia approvata è stata subordinata a delle condizioni, secondo i dettagli annunciati dai media statali, che hanno affermato che la misura non si applicherà a nessuno dei numerosi cittadini con doppia cittadinanza detenuti nella nazione.

L'agenzia di stampa statale Irna ha dichiarato che anche coloro che sono accusati di "corruzione in terra", un'accusa che comporta la pena capitale rivolta anche ad alcuni manifestanti, quattro dei quali sono stati giustiziati, non saranno graziati. La grazia non si applicherà nemmeno a coloro che sono accusati di "spionaggio per agenzie straniere" o a coloro che sono "affiliati a gruppi ostili alla Repubblica islamica", hanno riferito i media statali. L'Iran è stato travolto dalle proteste dopo la morte di una giovane donna curda iraniana sotto la custodia della polizia morale del Paese lo scorso settembre. Gli iraniani di tutti i ceti sociali hanno partecipato, segnando una delle più audaci sfide alla Repubblica islamica dalla rivoluzione del 1979.

Secondo l'agenzia di stampa degli attivisti Hrana, circa 20mila persone sono state arrestate in relazione alle proteste, che le autorità hanno sostenuto essere state fomentate dai nemici stranieri dell'Iran. I gruppi per i diritti dicono che oltre 500 persone sono state uccise durante la repressione, tra cui 70 minori. Secondo la magistratura iraniana, almeno quattro persone sono state impiccate. In una lettera a Khamenei per richiedere la grazia, il capo della magistratura Gholamhossein Mohseni Ejei ha affermato che: "Durante i recenti avvenimenti, un certo numero di persone, soprattutto giovani, ha commesso azioni sbagliate e crimini come risultato dell'indottrinamento e della propaganda del nemico". Poi ha aggiunto: "Poiché i piani dei nemici stranieri e delle correnti antirivoluzionarie sono stati sventati, molti di questi giovani si sono pentiti delle loro azioni".