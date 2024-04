Sale la tensione tra Iran e Israele: "Attacco imminente, la vendetta è inevitabile"

L'Iran ha deciso di "rispondere direttamente" all'attacco effettuato lo scorso primo aprile da Israele. "Le forze armate sono in massima allerta", ha rivelato al New York Times un funzionario iraniano, che ha preferito rimanere anonimo. L'avvertimento inviato da Teheran agli Usa è stato confermato dal vice capo dell'ufficio presidenziale iraniano, Mohammad Jamshidi: "Abbiamo avvertito con un messaggio scritto la leadership americana di non lasciarsi trascinare nella trappola tesa dal premier israeliano Benjamin Netanyahu".

L'Iran prepara l'attacco a Israele

"State lontani da Israele - sottolineava l'avvertimento - così non vi farete del male". Sempre secondo Jamshidi, gli Stati Uniti avrebbero richiesto di non prendere di mira le strutture americane. La lettera è arrivata dopo che Israele ha attaccato lunedì l'annesso consolare dell'Iran a Damasco, uccidendo sette membri delle Guardie Rivoluzionarie. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver avuto un ruolo nell'attacco attraverso il loro sostegno a Israele. Accusa negata da Washington. Secondo quanto riferito da un portavoce del Dipartimento di Stato alla Cnn, anche gli Stati Uniti sono in massima allerta e si stanno preparando ad un attacco da parte dell'Iran che potrebbe avvenire la prossima settimana contro obiettivi israeliani o americani nella regione, in risposta all'attacco contro la sede diplomatica iraniana nella capitale siriana. Un attacco diretto contro Israele da parte dell'Iran è uno degli scenari peggiori a cui l'amministrazione Biden si sta preparando, in quanto potrebbe provocare una rapida escalation di una situazione già tumultuosa in Medio Oriente. Un tale attacco potrebbe portare la guerra tra Israele e Hamas ad allargarsi in un conflitto regionale più ampio, cosa che Biden ha a lungo cercato di evitare.

"La vendetta è inevitabile"

"L'attacco israeliano non rimarrà senza risposta. La vendetta dell'Iran è inevitabile e Teheran deciderà come e quando effettuare l'operazione di rappresaglia". La minaccia arriva dal Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane Mohammad Bagheri: "Il recente attacco israeliano alla sede del consolato iraniano nella capitale siriana, Damasco, è una sorta di follia e rappresenta il suicidio del regime sionista", ha assicurato durante i funerali a Isfahan di uno dei due alti ufficiali uccisi, Mohmmad Reza Zahedi, comandante di un'unità d'élite dei Guardiani responsabile delle operazioni esterne dell'Iran. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, il bilancio totale del raid è di 16 vittime. Tuttavia, il deputato del Parlamento Hossein Jalali ha dichiarato che la guerra con Israele non è nell'interesse del Paese, poiché Israele cerca di coinvolgere l'Iran in un conflitto diretto: "Continueremo a perseguire la nostra politica di utilizzo dei proxy iraniani nella regione per rispondere a Israele".

Arrestato terrorista dell'Isis

La polizia iraniana ha annunciato l'arresto di un terrorista dell'Isis accusato di pianificare un attacco suicida durante le celebrazioni che la settimana prossima segneranno la fine del Ramadan. L'uomo è stato arrestato assieme a due complici a Karaj, ad ovest della capitale Teheran. Le forze dell'ordine hanno fermato anche altre otto persone che si trovavano assieme ai sospetti. L'Isis aveva rivendicato il duplice attentato dinamitardo compiuto il 3 gennaio a Kerman, durante le commemorazioni nel quarto anniversario della morte del generale Qassem Soleimani. L'attacco aveva fatto oltre 90 morti e 280 feriti.