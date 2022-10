Oltre 215 persone sono morte per la repressione delle manifestazioni in Iran

Più di 215 manifestanti sono stati uccisi nella repressione delle manifestazioni in Iran innescate il 16 settembre dalla morte dell'iraniana Mahsa Amini. Lo indica un nuovo rapporto dell'ong Iran Human Rights (IHR), con sede a Oslo. Un precedente rapporto della stessa fonte riportava almeno 108 morti in queste proteste.

La morte di Mahsa Amini è stata la scintilla dell'ondata di proteste. La giovane curda è morta tre giorni dopo il suo arresto da parte della polizia morale di Teheran, che l'ha accusata di aver violato il rigido codice di abbigliamento in vigore, imponendo in particolare l'uso del velo alle donne. Secondo un bilancio della ong in diverse città del Paese, 215 persone sono morte nella repressione di queste manifestazioni.

La sera del 17 ottobre, la prigione di Evin a Teheran è stata teatro di un incendio e di rivolte in cui, secondo i media ufficiali, otto sono stati uccisi e decine di feriti. Inoltre, la città di Zahedan, nella provincia del Sistan-Baluchistan (sud-est), è stata colpita da diversi giorni di violenze scatenate il 30 settembre durante le manifestazioni contro lo stupro di una giovane ragazza attribuito a un poliziotto, costate la vita ad almeno 93 persone. Tra i morti nelle proteste e nelle violenze legate a Masha Amini a Zahedan ci sono 27 bambini.