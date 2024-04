Nuove persecuzioni alle donne in Iran: "Misure severe per chi non porta l'hijab"

In Iran aumenta la repressione contro le donne che non portano l'hijab, il tradizionale velo islamico. La polizia iraniana ha annunciato che adotterà misure severe per affrontare le donne che non indossano l'hijab nei luoghi pubblici, così come previsto dalla legge. L'operazione si chiama "Nour" (luce) ed è iniziata oggi, 13 aprile 2024, come da indicazioni del capo della polizia di Teheran, Abasali Mohammadian.

Riferendosi alla sfida posta da un gran numero di donne che scendono in strada a capo scoperto, Mohammadian, citato dalla Tv di stato, ha ammonito che "alcune donne non rispettano più l'hijab e non prestano alcuna attenzione agli avvertimenti della polizia, quindi saranno perseguite".