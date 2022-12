Un altro ragazzino ucciso dalla polizia mentre è in auto

Si allunga l'elenco delle vittime del regime in Iran. Un ragazzo di 17 anni, Mehrdad Malek, sarebbe stato ucciso dagli agenti di polizia mentre stava tornando a casa ad Ardaq, nella provincia di Qazvin. Era in auto con un amico quando una pattuglia li ha inseguiti ma si è impantanata nel fango e ha aperto il fuoco. Lo riporta Bbc Persia, citando un account Instagram e pubblicando la foto della giovane vittima. Solo ieri una ragazzina di dodici anni Saha Etebari è stata uccisa dalle forze di sicurezza iraniane. Anche leri era in auto e gli agenti hanno aperto il fuoco a un checkpoint. Saha era con la mamma e il papà e la corsa in ospedale è stata inutile.