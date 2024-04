L'Iran attacca e le aziende israeliane di armamenti volano in borsa

La capacità di annullare l'attacco sferrato dall'Iran con missili e droni contro Tel Aviv ha fatto volare le aziende israeliane della difesa. Quanto accaduto nella notte del 13 aprile si è rivelato una campagna promozionale efficace per le società di armamenti del Paese, in crisi dopo l'attacco sferrato dai miliziani di Hamas il 7 ottobre. I leader europei e degli Stati Uniti chiedono una de-escalation del conflitto, ma si temono ulteriori ritorsioni nei confronti di Teheran. Israele ha saputo proteggersi in maniera efficace dall'attacco aereo senza precedenti, ma oltre un miliardo di euro è stato speso in una sola notte. Nonostante l'industria della difesa stia chiudendo appalti e partnership, aprire un altro fronte, oltre a quello sulla Striscia di Gaza, potrebbe risultare insostenibile sul lungo termine per il governo guidato da Benjamin Netanyahu.

Le società israeliane di difesa che crescono in borsa

Riuscendo ad intercettare il 99% dei missili e dei droni, il prezzo delle azioni della principale azienda di difesa israeliana quotata in borsa, Elbit Systems, è salito di circa il 4% domenica 14 aprile. Il titolo rimane ancora al di sotto della sua capitalizzazione di mercato prima dell'attacco del 7 ottobre sferrato dai miliziani di Hamas, che aveva messo in dubbio la reale capacità di Israele di proteggersi. Il dato economico è stato messo in evidenza da Gabriel Debach, analista di mercato italiano della società eToro, che ne ha scritto in un report. Mentre il mercato della difesa europea ha dominato negli ultimi anni e durante il primo trimestre del 2024, la capacità di difesa di Israele durante l'attacco sferrato da Teheran ha fatto recuperare punti all'industria di difesa del Paese. Secondo l'analista anche altre importanti aziende di difesa israeliane hanno visto un aumento degli acquisti. Tra queste figurano: Aerodrome Group, che si occupa di raccolta ed elaborazione di informazioni tramite droni; NextVision Stabilized Systems, che sviluppa telecamere stabilizzate per veicoli terrestri e aerei; e Aryt Industries, che sviluppa, produce e commercializza fusibili elettronici.

Il successo commerciale della difesa

"La capacità di reagire a minacce con tecnologie sofisticate non solo rafforza la sicurezza nazionale ma stimola anche il successo commerciale nel settore della difesa", ha sottolineato Debach, il quale precisa che alcuni protagonisti di questa industria ancora non sono emersi. In un contesto di crescente tensione geopolitica, con conflitti su più frontie e una grande instabilità, il "panorama della difesa globale" offre nuovi opportunità di investimento e alleanze. L'esperto di mercato ha anche messo in evidenza come, a partire dal 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco di Hamas ad Israele, le aziende europee di difesa, come Rheinmetall e Leonardo, sono cresciute di più rispetto alle loro concorrenti degli Stati Uniti e di Israele, come Lockheed Martin ed Elbit Systems. La risposta contro l'Iran ha in parte rimesso in carreggiata le società israeliane. Va detto che la capacità di difesa dimostrata da Tel Aviv ha inciso non poco sulle casse di Israele.

Quanto ha speso Israele per difendersi

Il 13 aprile l'Iran ha condotto un attacco con missili e droni come rappresaglia per l'attacco aereo del primo aprile sulla sua struttura diplomatica nella capitale siriana. In quell'occasione hanno perso la vita almeno sette membri del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane, tra cui due generali di alto rango. Nel corso della sua "risposta", Teheran sostiene di aver colpito alcuni obiettivi militari, mentre Israele ha affermato che la maggior parte degli attacchi sono stati sventati dai sistemi di difesa aerea. Ha ammesso però che un missile ha colpito una base militare nella regione meridionale del Paese. Secondo quanto riferito dai media israeliani, l'intercettazione di missili e droni iraniani è costata a Tel Aviv fino a 5 miliardi di shekel (1,35 miliardi di dollari).

Citando il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari, il quotidiano israeliano Haaretz ha riferito che circa 350 missili e droni sarebbero stati lanciati dall'Iran contro Israele, la maggior parte dei quali sarebbero stati intercettati. Il generale Ram Aminach, ex consigliere finanziario del capo di stato maggiore israeliano, ha affermato che "il costo della difesa ieri sera è stato stimato tra 4-5 miliardi di shekel (1,08-1,35 miliardi di dollari)". Ha poi precisato: "Un missile 'Arrow' utilizzato per intercettare un missile balistico iraniano costa 3,5 milioni di dollari, mentre il costo di un missile 'Magic Wand' (Bacchetta Magica) è di 1 milione di dollari, oltre alle sortite degli aerei che hanno partecipato all'intercettazione dei droni iraniani".