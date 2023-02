"Studentesse avvelenate con il gas": la nuova repressione di Teheran

Ancora un caso di studentesse intossicate in Iran, dove da novembre si contano oltre 650 casi. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tasnim, 35 alunne della scuola femminile 'Khayyam' nella città di Pardis, situata nella provincia di Teheran, sono state trasportate in ospedale, mentre i servizi di emergenza sono stati inviati nella scuola per controllare la situazione. Nessuno è in pericolo di vita, ma alcuni hanno riferito di essere stati poco bene per settimane.

La storia degli avvelenamenti in Iran

Dalla fine di novembre centinaia di giovani iraniane hanno riportato sintomi da intossicazione da gas. Nessuna di loro è morta, ma decine hanno sofferto di problemi respiratori, nausea, vertigini e stanchezza. "È diventato evidente che alcune persone vogliono che tutte le scuole, in particolare le scuole femminili, vengano chiuse", ha detto domenica il vice ministro della Salute, precisando tuttavia in seguito che le sue dichiarazioni erano state male interpretate.

Il procuratore generale ha annunciato la scorsa settimana l'apertura di un'indagine penale, sostenendo che le informazioni disponibili indicavano "la possibilità di atti criminali e premeditati". Il primo avvelenamento è avvenuto il 30 novembre, quando 18 studenti della scuola tecnica Nour della città religiosa di Qom sono stati portati in ospedale. Da allora, più di 10 scuole femminili sono state prese di mira nella provincia circostante.

Almeno 194 ragazze sarebbero state avvelenate la scorsa settimana in quattro scuole della città di Borujerd, nella provincia occidentale del Lorestan.