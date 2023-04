L'Iran vuole installare decine di telecamere per individuare le donne senza hijab

Non si ferma la repressione nei confronti delle donne, che da mesi vedono ridotti i diritti civili. Le autorità iraniane hanno annunciato l'installazione di telecamere nei luoghi pubblici e nelle strade principali con l'obiettivo di identificare le donne senza velo che sfidano le rigide regole di abbigliamento imposte dal governo della Repubblica islamica.



A seguito dell'identificazione, le trasgreditrici riceveranno "sms di avvertimento sulle conseguenze", ha affermato la polizia in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa della magistratura Mizan e da altri media statali. Il provvedimento mira a "prevenire la resistenza contro la legge sull'hijab", hanno proseguito gli autori del comunicato, aggiungendo che tale resistenza offusca l'immagine spirituale del Paese e diffonde insicurezza. Nella dichiarazione la polizia ha anche invitato gli imprenditori a "monitorare seriamente il rispetto degli standard sociali attraverso ispezioni diligenti".



Sempre più donne iraniane non vogliono più indossare il velo dalla morte lo scorso settembre della 22enne curda Mahsa Amini, avvenuta dopo il suo arresto da parte della polizia morale che l'accusava di aver indossato l'hijab in modo inappropriato. In un comunicato diffuso il 30 marzo, il ministero iraniano dell'Interno ha descritto il velo come "uno dei fondamenti di civiltà della Nazione iraniana". La scorsa settimana, un video diventato virale sui social media mostrava un uomo che lanciava yogurt contro due donne senza velo in un negozio. Le donne sono state successivamente arrestate ai sensi della legge sull'hijab. Anche l'uomo è stato arrestato

La polizia ha descritto il velo come "uno dei fondamenti della civiltà della nazione iraniana" e ha esortato i proprietari di ristoranti e negozi a rispettare le regole attraverso "ispezioni diligenti". Il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Mohseni-Ejei, tuttavia, ha avvertito che una diffusa repressione potrebbe non essere il modo migliore per incoraggiare le donne a seguire le regole. "I problemi culturali devono essere risolti con mezzi culturali... Se vogliamo risolvere tali problemi arrestando e imprigionando, i costi aumenteranno e non vedremo l'efficacia desiderata", ha detto