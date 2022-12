Iran, le ultime volontà di Majidreza prima di essere impiccato. Il video è virale

"Non pregate, non leggete il Corano ma suonate musica allegra". Sono queste le ultime parole di Majidreza Rahnavard, 23enne iraniano prima di essere impiccato. Il giovane, come già capitato ad altri suoi coetanei, è stato condannato a morte per aver partecipato alle manifestazioni di piazza e alle proteste che, da mesi, si registrano nel Paese degli Ayatollah, da quando è stata uccisa Mahsa Amini, morta mentre era in custodia della polizia dopo essere stata arrestata per non aver portato bene il velo islamico.

Majidreza Rahnavard ha letto le sue ultime volontà quando aveva gli occhi già bendati e pochi istanti prima di essere impiccato. Quelli di Rahnavard sono i desideri di tanti iraniani che vivono nel regime teocratico. La rivolta prosegue e il potere di Teheran ha deciso di usare il pugno duro: dopo l'impiccagione di Mohsen Shekari, l'8 dicembre, e di Majidreza Rahnavard il 12, la magistratura ha dichiarato di aver emesso altre undici condanne capitali contro altrettanti ragazzi scesi in strada per manifestare dopo la morte di Mahsa Amini. Un numero che secondo gli attivisti è inferiore a quello effettivo, valutato in almeno il doppio. Il pugno di ferro del regime di Teheran si è abbattuto anche su altri tre detenuti accusati di reati comuni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto il video del giovane è diventato virale sui social network il video che ritrae le ultime volontà di Majidreza Rahnavard, il giovane iraniano di 23 anni impiccato lunedì scorso dalle autorità di Teheran con l'accusa di "moharebeh", "inimicizia contro Dio" secondo la sharia (legge islamica) iraniana. Nelle immagini si vede il giovane con gli occhi bendati che prima di essere giustiziato chiede che nessuno "pianga o legga il Corano e non preghi davanti alla sua "tomba", ma che invece ci sia una atmosfera "gioiosa" e che si "suoni musica allegra".