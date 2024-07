Iran al voto, è sfida tra un riformatore e un ultraconservatore

La resa dei conti è arrivata per l'Iran. Dopo il voto dello scorso 28 giugno, circa 61 milioni di iraniani sono chiamati alle urne oggi per il secondo turno delle elezioni presidenziali, che vede contrapposti il candidato riformista Masoud Pezeshkian e l'ultraconservatore Said Jalili, arrivato secondo al primo turno. I risultati delle elezioni, convocate dopo la morte a metà maggio di Ebrahim Raisi in un incidente di elicottero, verranno 'esaminati' dal Consiglio dei Guardiani.

Cosa aspettarsi dal ballottaggio

Secondo i sondaggi pubblicati alla vigilia delle elezioni, Pezeshkian, politico ritenuto moderato e parte del fronte riformista, è in testa sull'ultraconservatore Jalili. Nelle rilevazioni di Ispa, compagnia legata allo Stato, Pezeshkian ottiene il 49,5% dei consensi contro il 43,9% di Jalili mentre il 6,6% degli intervistati è indeciso. Per la compagnia Porsesh, invece, il candidato riformista raggiunge invece circa il 53% dei consensi mentre l'ultraconservatore si ferma al 41%, con il 6% degli aventi diritto ancora indeciso. Durante il primo turno delle elezioni, venerdì scorso, Pezeshkian era arrivato primo con il 42,5% dei voti mentre Jalili si era posizionato secondo, ottenendo un consenso pari al 38,6%.

La scorso turno, alle urne si è recato meno del 40% degli aventi diritto al voto, il più basso dopo la Rivoluzione islamica del 1979. La partecipazione al voto "è stata inferiore a quanto previsto, ma ciò non significa che coloro che non hanno votato siano contrari al sistema", ha detto il leader supremo Ali Khamenei alla vigilia del voto. Una dichiarazione che mira a sottostimare la bassa fiducia della popolazione nel regime iraniano a causa della situazione economica del paese e delle dure restrizioni politiche e sociali, specialmente dopo le grandi proteste del 2022 dopo la morte di Mahsa Amini.

Cosa sperano di fare i candidati alle presidenziali?

Sia Pezeshkian che Jalili in passato avevano già tentato di arrivare alla presidenza. Ma i due candidati sono agli estremi opposti dello spettro politico iraniano. Ogni candidato potrebbe guidare l'Iran in un modo completamente diverso in un momento in cui la Repubblica islamica è alle prese con delicati problemi nazionali e internazionali, tra cui un'economia in difficoltà, colpita dalle sanzioni internazionali, un irrequieto movimento giovanile e crescenti tensioni con Israele e gli Stati Uniti.

Le accese tensioni regionali, come il sostegno a Hezbollah e l'animosità verso Israele, sollevano interrogativi sul fatto che un presidente riformista possa davvero fare la differenza. Verrebbero così tradite le speranze dell'Occidente. Questo perché al leader supremo iraniano spetta l'ultima parola su tutte le decisioni dell'Iran, anche sulla politica estera del paese.

Il riformista Pezeshkian sostiene che l'Iran debba ripristinare i suoi rapporti con l'Occidente, inclusi gli Stati Uniti (fu l'ex presidente Donald Trump a decidere unilateralmente il ritiro dall'accordo sul nucleare iraniano, che portò alla reintroduzione di pesanti sanzioni statunitensi con conseguenze sull'economia iraniana) e aprirsi agli investimenti stranieri attuando alcune riforme sociali che lo rendano più presentabile a livello internazionale. L'ultraconservatore Jalili, ex segretario del consiglio di Sicurezza nazionale, rappresenta invece le opinioni più estreme e isolazioniste della politica iraniana e ritiene che il paese debba fare in modo che la sua economia sia completamente autarchica e indipendente.