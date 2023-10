Ragazzino di 13 anni accoltella la mamma nel sonno e chiama la polizia: "L'ho uccisa"

Un ragazzino di soli 13 anni, Derek Rosa, è stato arrestato dalla polizia dopo aver ucciso a coltellate la madre, che dormiva accanto alla sorellina nata da due settimane. Il brutale delitto è avvenuto giovedì 12 ottobre nella città di Hialeah, in Florida (Stati Uniti): la vittima è una donna di 39 anni, Irina Garcia, che da poco aveva dato alla luce una bambina, come testimoniano le foto pubblicate sui social, in cui sorrideva felice con il pancione insieme al marito e al figlio. Una felicità spezzata intorno alle 23,30 di giovedì scorso, quando la polizia locale è stata allertata da una telefonata effettuata dal ragazzino dopo l'omicidio: "Ho appena ucciso la mamma". Gli agenti si sono subito recati sul posto, dove hanno rinvenuto il corpo senza vita della 39enne, a pochi centimetri dalla culla dove dormiva la figlia di 14 giorni.

Secondo quanto ricostruito dai media statunitensi, il 13enne avrebbe atteso che la madre si mettesse a letto per poi prendere un coltello da cucina e colpirla diverse volte al collo. Il giovane, come confermato anche dal tenente della polizia Eddie Rodriguez, è stato collaborativo fin da subito: "Era contrito, non quello che ti aspetteresti entrando in casa e vedendo una scena del crimine di quel tipo".

La vicenda ha sconvolto l'intera comunità e il movente del delitto rimane ancora un mistero. Il 13enne non aveva mai manifestato alcun tipo di problema, era uno studente brillante e andava d'accordo con la sorellina appena nata e con il patrigno, che al momento dell'omicidio non era in casa, ma si trovava in Georgia per un viaggio di lavoro. "Un ragazzo tranquillo e premuroso con la mamma", come lo descrivono i vicini intervistati dai media locali. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa possa aver spinto il 13enne a commettere il delitto ma, come riportato da un portavoce della polizia, su questo fronte il giovane ha fatto scena muta: "Il ragazzino non ha fornito nessuna informazione riguardo il motivo del gesto". Derek Rosa, accusato di omicidio di secondo grado, è stato trasportato in un centro di detenzione. Gli amici e i familiari di Irina hanno avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per sostenere il marito nelle spese per i funerali e per la bimba di neanche un mese, che dovrà crescere senza la sua mamma.

