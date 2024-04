Perché l'Irlanda si prepara a riconoscere lo Stato palestinese

"Non ho dubbi che il riconoscimento dello Stato palestinese avrò luogo presto", ha detto in un discorso al parlamento irlandese il ministro degli Esteri Micheal Martin, che ha spiegato di voler presentare al governo una proposta formale una volta completate le "discussioni internazionali più ampie". L'Irlanda si sta quindi preparando a riconoscere la Palestina come uno Stato entro i confini stabiliti nel 1967 (che comprendono Cisgiordania, Striscia di Gaza e Gerusalemme Est) nelle prossime settimane. Risultato raggiunto dopo aver discusso della misura con altri Paesi coinvolti in iniziative di pace negli ultimi sei mesi, come Spagna, Malta e Slovenia.

Palestina e Irlanda, una storia condivisa

Il Paese europeo conferma la sua posizione di solidarietà di lunga data con la causa palestinese. Questa solidarietà nasce in gran parte da un'esperienza condivisa di sottomissione da parte di uno stato occupante. L'Irlanda fu sotto il dominio inglese e poi britannico per più di 800 anni, dopo che gli invasori anglo-normanni strapparono enormi pezzi di terra ai nativi irlandesi nel XII secolo. Posizione confermata anche dalla stesso Jilan Wahba Abdalmajid, ambasciatore palestinese in Irlanda, che conferma quanto il sostegno irlandese derivi da una storia di esperienze condivise.

Gli altri Paesi che vogliono riconoscere la Palestina

Non solo l'Irlanda: anche altri Paesi nel mondo si preparano a riconoscere lo Stato Palestinese. L'Australia sembra muoversi nella direzione del Paese insulare europeo. La ministra degli Esteri australiana Penny Wong ha indicato che il governo di Canberra è disposto a riconoscere uno Stato palestinese nell'ambito di una spinta internazionale per mettere fine alla guerra tra Israele e Hamas, senza dover aspettare anni di negoziati con Israele su una soluzione di due Stati. Parlando a una conferenza sulla sicurezza nell'Università Nazionale Australiana a Canberra, Wong ha sostenuto che la pace durevole può solo essere raggiunta con una soluzione di due Stati, con "uno Stato palestinese accanto allo Stato di Israele". La ministra ha tuttavia sottolineato che Hamas non potrà avere alcun ruolo in un futuro Stato palestinese e che Israele ha il diritto di difendersi.

C'è poi la Spagna che conferma le intenzioni già espresse in passato. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha ribadito la sua linea governativa sul riconoscimento dello Stato palestinese durante un'audizione al Congresso dei deputati per riferire sull'ultimo Consiglio Europeo e sul suo viaggio recente in Marocco. Sanchez ha ricordato l'accordo raggiunto con gli omologhi di Irlanda, Slovenia e Malta per promuovere il riconoscimento dello Stato palestinese e ha annunciato che nel suo prossimo tour, in programma il 12 parile, rinnoverà l'appello a riconoscere la Palestina ad altri leader europei. "Lo farò perché è la cosa giusta, è quello che reclama la maggioranza della società e per l'interesse geopolitico di Europa", ha detto il leader socialista.

Chi riconosce già la Palestina

Attualmente, all'interno dell'Unione europea sono solo 8 membri su 27 che hanno riconosciuto lo Stato Palestinese. Nel novero, figurano principalmente i Paesi dell'ex blocco sovietico (Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria), oltre a Cipro e Svezia. Stoccolma è stata l'unica, come membro dell'Ue, ad aver riconosciuto la Palestina mentre già faceva parte dell'Unione, a differenza di altri che hanno esteso il riconoscimento prima di aderire al blocco.

All'appello mancano, tra gli altri, Germania, Francia e Italia, che riconoscono la "soluzione dei due Stati", come avviene in gran parte del resto del mondo, ossia 139 Paesi in tutto, circa il 70% dei membri delle Nazioni Unite. L'Ue nel suo complesso sostiene la cosiddetta "soluzione dei due Stati", ossia un'ipotesi d'accordo di pace che porti alla nascita dello Stato di Palestina al fianco di quello di Israele con Gerusalemme capitale di entrambi.