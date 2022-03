Chi è Iryna Vereshchuk, simbolo della resistenza ucraina

Dopo Volodymyr Zelenskyj, lei è una delle persone più presenti sui social e che più di chiunque altri si presenta in prima linea per rilanciare in continuazione la resistenza dell’Ucraina contro le truppe della Russia e per aggiornare la situazione del conflitto. Si tratta di Iryna Vereshchuk, vice premier dell’Ucraina e ministro per la reintegrazione dei territori ucraini temporaneamente occupati. Non è una donna qualunque perchè, oltre ad essere una delle prima donne ucraine ad aver ricoperto ruoli di rilievo nella politica del suo Paese, oggi è una combattente ed è considerata tra i volti simbolo della resistenza ucraina.

Nata a Rava-Ruska, nell'oblast' di Leopoli, Iryna Vereshchuk ha 42 anni ed è una politica nazionale da quando, nel 2009, era entrata nel parlamento ucraino col partito di Zelensky. Lei è tra i membri del governo di Kiev che più appaiono in video dopo l’invasione russa e ogni giorno si rivolge agli ucraini e al mondo per dare informazioni sullo stato dei corridoi umanitari. Lo fa tramite i suoi canali social, facendo il punto della situazione sulle città assediate dalle truppe di Putin, sulle condizioni del popolo ucraino e lo fa attaccando Vladimir Putin.

Lo fa soprattutto adesso, dopo aver chiesto pubblicamente scusa per alcune sue dichiarazioni del passato in cui aveva lodalo il presidente della federazione russa. La vicepremier aveva dichiarato che se un politico del genere fosse stato presente in Ucraina, avrebbe sicuramente votato per lui, arrivando anche a dirsi contraria all’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Posizioni riviste dalla vicepremier, oggi più che mai concentrata a difendere il suo Paese e a chiedere, come lo stesso Zelenskyj ha fatto ieri collegatosi con la piazza di Firenze, la no fly zone.

Iryna Vereshchuk ha studiato all’Istituto militare del Politecnico di Lviv, specializzandosi in “Informazione internazionale”. Poi ha studiato Legge all’Università nazionale di Leopoli e in seguito si è specializzata in “Amministrazione pubblica” all’Istituto regionale di Leopoli dell’Accademia nazionale per amministratori statali. Dopo la laurea all’Istituto militare, si legge sulla pagina del governo, ha prestato servizio per cinque anni come ufficiale delle Forze armate ucraine. Dal 2010 al 2015 è stata alla guida di Rava-Ruska, il suo paese natale di circa 9mila abitanti: secondo i media ucraini, all’epoca era la più giovane sindaco donna nel Paese. Poi l’approdo in Parlamento.