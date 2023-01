Va in ospedale per un mal di pancia, bimbo di 8 anni muore di tumore

Quello che all'inizio si era presentato come un banale mal di stomaco, in realtà nascondeva un male molto più grande. Un bambino di 8 anni, Isaiah Jarrett, di Castle Vale, Birmingham, in Inghilterra, è morto a causa di una forma molto aggressiva di tumore al cervello, che gli era stata diagnosticata soltanto otto mesi prima. Un medulloblastoma, questo il termine medico, scoperto quasi per caso, quando il piccolo e la sua famiglia si sono recati in ospedale perché il bimbo accusava dolori e attacchi di vomito. Secondo i tabloid britannici, in un primo momento i medici avevano ipotizzato che si trattasse di gastroenterite, anche quando il bambino ha iniziato a vomitare sangue, accusando forti dolori alla testa, i sanitari hanno pensato che fosse collegato ai problemi di stomaco. Come

Dopo cinque settimane senza miglioramenti la mamma di Isaiah, la 36enne Dena Allen, ha deciso di sottoporre il bimbo ad una Tac al Birmingham Children's Hospital dove è stato rivelato che aveva una massa delle dimensioni di una pallina da golf nel cervello. Il piccolo è stato sottoposto ad un delicato intervento di 15 ore, ma si trattava di un cancro molto aggressivo, che ha richiesto anche un trattamento di chemioterapia e radioterapia. Purtroppo, le cure non sono servite e Isaiah si è spento il 20 luglio dello scorso anno, ma soltanto adesso Dena si è decisa a raccontare la sua storia.

"Quando abbiamo scoperto che aveva un cancro- ha raccontato ai giornali inglesi - la mia mente si è svuotata e sono caduta in ginocchio. Pensavo avesse a che fare con la pancia, ma mai mi sarei aspettata che mi dicessero che il mio bambino aveva un tumore al cervello. Dopo il suo primo intervento ha perso la voce e alla fine ha imparato a comunicare attraverso i gesti. Ma tutto quello che poteva andare storto è andato storto".

La donna è stata costretta ad abbandonare il lavoro per occuparsi a tempo pieno del figlio, soprattutto durante il periodo di chemioterapia e radioterapia. Ma dopo il trattamento, una risonanza magnetica ha rivelato che il cancro si era diffuso al tronco cerebrale e alla colonna vertebrale. A quel punto, nessuna cura avrebbe potuto salvare Isaiah, che è morto in casa, circondato dai suoi familiari.

Dena, raccontando la sua esperienza, porta avanti una campagna che mira a sensibilizzare e aiutare nella lotta contro i tumori cerebrali: "Condividendo la storia di Isaiah spero di aiutare a porre fine ai tumori cerebrali che uccidono tutti, specialmente i bambini piccoli. "Nessun'altra famiglia dovrebbe affrontare l'angoscia e il dolore di perdere una persona cara. Dobbiamo far conoscere e parlare di tumori al cervello, comprenderli e meglio per essere in grado di fornire un trattamento migliore e, infine, una cura per impedire a chiunque altro di soffrire di questa malattia crudele".