Israele dice addio al green pass

In Israele, a partire da oggi, giovedì 17 febbraio, il green pass non sarà più necessario esibire la prova di essere stati vaccinati contro il coronavirus, guariti o di essere negativi a un test per entrare in alcuni luoghi pubblici. Lo stop al green pass è stato annunciato ufficialmente dal primo ministro israeliano Naftali Bennett, che ha spiegato: "La decisione è stata presa dopo che la variante Omicron del Covid-19 ha raggiunto il suo picco a gennaio in Israele e poi i casi hanno iniziato a calare". Israele è stato uno dei primi Paesi a introdurre l'uso del Green Pass e ad adottare la strategia di ''convivenza con il coronavirus'', mantenendo le scuole aperte così come diverse attività economiche.

Intanto il Paese fa il conto con le vittime causate dal virus: da inizio anno sono oltre mille i decessi collegati al Covid secondo i dati aggiornati del ministero della Salute israeliano. Le persone morte per complicanze legate al coronavirus da quando è iniziato il 2022 sono circa 1.045.Per il Paese, con circa nove milioni di abitanti, significa una media di circa 27 decessi al giorno. Dall'inizio della pandemia Israele ha confermato un totale di 9.303 decessi.