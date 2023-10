Apre il profilo Facebook della nonna e scopre che è stata trucidata e uccisa in casa

Ha aperto il profilo Facebook della nonna e ha scoperto che era stata uccisa. La donna sarebbe stata assassinata da un miliziano palestinese che dopo averla trucidata avrebbe usato il suo telefono per scattarle delle foto e riprenderla in un video pubblicando tutto sull'account Fb della vittima. È una delle tante storie del terrore che arrivano da Israele dopo il massacro perpetrato sabato scorso da Hamas. Un massacro che ha innescato una nuova spirale di violenza in medio oriente provocando la dura risposta di Israele.

La donna sarebbe stata uccisa nella sua casa di Nir Oz, in un kibbutz a sud di Israele, vicino al confine orientale della Striscia di Gaza. Mor Bayder ha detto di aver scoperto la tragedia solo quando è andata su Facebook per avere notizie della nonna. Lì ha trovato quei post terrificanti. "Ho visto l'incubo della mia vita" ha raccontato la giovane in un post. "Un terrorista è entrato in casa, l'ha uccisa, le ha preso il telefono, ha filmato l'orrore e lo ha pubblicato sulla sua bacheca. Ecco come l'abbiamo scoperto". Nel suo post su Facebook, la ragazza ha reso un commovente omaggio alla nonna morta, definendola "il pilastro della mia vita e di quella della mia famiglia". "Chi mi conosce sa cos'è lei per me" si legge nel post, "che legame avevamo, che persona è, pura e buona". "Ogni mattina - prosegue la nipote - partiva in bicicletta per lavare e piegare tutti i panni dei membri del kibbutz, tornava nel pomeriggio per prendersi cura del giardino che amava più di ogni altra cosa. Mia nonna amava la vita. Come facciamo ad andare avanti senza di te? Chi sono senza di te? Non riesco a parlare di te al passato".

In un altro post la giovane ha chiesto di condividere la sua storia assicurando che farà di tutto per "riportare indietro i prigionieri" israeliani a Gaza. "So che è quello che lei (mia nonna, ndr) vorrebbe, sto cercando di seguire le sue orme...", si legge.

