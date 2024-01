Perché Israele ha aperto decine di tombe a Gaza

Da giorni si susseguivano denunce contro i soldati israeliani che avrebbero "dissacrato" decine di tombe nella zona di Khan Yunis nel sud di Gaza. Adesso è arrivata la conferma dell'Idf, le Forze di difesa israeliane: i militari hanno ammesso di aver agito su ordine dell'intelligence. Diversi video postati sui social mostravano i cimiteri devastati, con tombe gravemente danneggiate e resti umani. Ma per quale motivo i soldati hanno scoperchiato i cimiteri di Gaza portando via alcuni corpi? Secondo i militari, l'obiettivo dell'operazione era quello di localizzare presunti ostaggi israeliani deceduti e sepolti nei cimiteri della Striscia.

Le tombe scoperchiate a Gaza

Dopo le analisi genetiche i corpi sono stati restituiti, ma il comportamento dei soldati israeliani solleva degli inevitabili problemi legali. Scoperchiare delle tombe di un cimitero può configurarsi come crimine di guerra se il sito non è un obiettivo militare legittimo. Come confermato dalla Cnn, si tratta della prima volta che l'esercito israeliano ammette di aver riesumato dei cadaveri, nonostante le voci su questa "pratica" siano in circolazione da diversi mesi. Le immagini satellitari del 15 gennaio mostrano il cimitero di Khan Yunis ancora intatto, indicando che l'operazione è avvenuta negli ultimi giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una fonte dell'Idf, sentita dalla Cnn, ha confermato tutta l'operazione: "Il processo di identificazione degli ostaggi viene condotto in un luogo sicuro e alternativo. Una volta che si è stabilito che un corpo non appartiene a un ostaggio israeliano viene restituito con dignità e rispetto ai familiari. Quando riceve informazioni d'intelligence importanti o informazioni operative, l'Idf conduce operazioni di recupero mirate in posti individuati con precisione dove si ritiene ci siano i corpi di ostaggi". "Questo tipo di ricerche - ha aggiunto il militare - non avrebbero ragione d'essere se non fosse per la sciagurata decisione di Hamas di prendere uomini, donne, bambini e neonati israeliani come ostaggi".

Intanto l'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso in un "raid mirato" nel sud della Striscia ha ucciso Wael Abu-Fanounah, un membro anziano della Jihad islamica e vice capo delle operazioni psicologiche di guerra dell'organizzazione. " Abu-Fanounah - ha spiegato un portavoce - era il responsabile della pubblicazione dei video sugli attacchi con i razzi a Israele così come della creazione e della distribuzione dei documenti sugli ostaggi, diffusi, nell'ambito della guerra psicologica contro l'opinione pubblica israeliana, dalle organizzazioni terroristiche a Gaza".

Kfir, il bimbo ostaggio di Hamas compie un anno

Mentre i combattimenti infuriano, è stato festeggiato con diverse manifestazioni in tutto il mondo il compleanno di primo compleanno di Kfir Bibas, il bimbo israeliano preso in ostaggio da Hamas durante l’attacco del 7 ottobre scorso. Da Tel Aviv a Roma, centinaia di palloncini arancioni, in ricordo del colore dei capelli del piccolo, sono volati in cielo. Kfir è di fatto l'ostaggio più giovane nelle mani di Hamas, rapito dal kibbutz Nir Oz insieme ai genitori Shiri e Yarden, e al fratello di quattro anni Ariel. Di loro non si hanno più notizie dal giorno del rapimento, non è chiaro quali siano le loro condizioni di salute e se sono ancora in vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente israeliano Isaac Herzog, durante il suo discorso al World Economic Forum di Davos ha mostrato la foto del piccolo, parlando del "compleanno più triste del mondo". Invece, alla manifestazione di Tel Aviv era presente Yifat Zailer, il cugino di Kfir, che ha ringraziato tutti i presenti, chiedendo la liberazione degli ostaggi: "Dvono essere rilasciati oggi e non possiamo dimenticarli neppure per un momento. Basta con le facce tristi. Dobbiamo urlare al cielo che lì ci sono i nostri figli, fratelli, genitori e nonni". Al momento sono 136 gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas: 132 sono quelli presi il 7 ottobre, quattro si trovano lì da anni. Secondo i timori più diffusi, almeno 30 di loro non sarebbero più in vita.