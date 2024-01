Raid su un centro Onu: strage a Gaza

Ammonta ad almeno 9 morti, tra cui 4 bambini, e 75 feriti il bilancio del bombardamento contro un centro dell'agenzia Onu Unrwa a Khan Younis (a sud della Striscia) dove trovavano rifugio decine di migliaia di persone.

I funzionari dell'agenzia Onu hanno riferito che carri armati israeliani hanno colpito uno degli edifici del centro, malgrado fosse "chiaramente contrassegnato come struttura Onu e le sue coordinate fossero state condivise con le autorità israeliane come facciamo per tutte le nostre strutture. Ancora una volta un palese disprezzo delle regole fondamentali della guerra", ha scritto il commissario generale dell'Unrwa Philippe Lazzarini.

Washington deplora l'attacco: "Siamo seriamente preoccupati per le notizie di attacchi che hanno colpito una struttura dell'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), con conseguenti segnalazioni di incendi nell'edificio, in un quartiere nel sud di Gaza dove si sarebbero rifugiati più di 30 mila palestinesi sfollati", si legge in una nota della Casa Bianca.

"Anche se non disponiamo ancora di tutti i dettagli su quanto accaduto e continueremo a cercare ulteriori informazioni sugli incidenti di oggi - prosegue il testo - la perdita di ogni vita innocente è una tragedia. Questo conflitto ha già provocato la morte e il ferimento devastanti di decine di migliaia di civili palestinesi, e piangiamo ogni singola vita civile che è andata perduta. È straziante vedere i bambini uccisi, feriti e resi orfani".

Another horrific day in #Gaza. The number of those killed is likely higher.#KhanYounis vocational training centre is one of the largest @UNRWA facilities sheltering nearly 30,000 displaced people.



The compound is a clearly marked @UN facility & its coordinates were shared with… https://t.co/XZwK09ondV