Pioggia di fuoco su Gaza, Israele intensifica gli attacchi: "Hamas è come l'Isis e i nazisti"

Notte di fuoco sulla Striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano ha lanciato una violenta incursione nella notte, prima con pesanti bombardamenti, poi con incursioni di terra. Non si tratta della grande invasione via terra annunciata nei giorni scorsi, come precisato dal portavoce delle Forze di Difesa israeliane Peter Lerner, ma è senza dubbio un segnale di accelerazione: mai così tanti aerei sono decollati per i raid nell'enclave palestinese. "La peggiore notte dall'inizio della guerra" secondo gli abitanti di Gaza, adesso anche senza connessione a internet ed energia elettrica. Come raccontato ad Haaretz da alcuni residenti, ci sono stati attacchi incessanti da parte delle forze armate israeliane nella parte orientale della città, dal campo profughi di Jabaliya a Bet Lahiya e Bet Hanun.

Israele, colpiti 150 obiettivi

Nell'attacco avvenuto stanotte sarebbero stati colpiti circa 150 obiettivi, come precisato in una nota dalle Forze di difesa israeliane (Idf): ''Aerei da combattimento hanno attaccato nella notte circa 150 obiettivi sotterranei nel nord della Striscia di Gaza. Durante l'attacco, terroristi dell'organizzazione terroristica Hamas sono stati eliminati e i tunnel di combattimento, gli spazi di combattimento sotterranei e altre infrastrutture terroristiche sotterranee sono stati distrutti''. Tra gli obiettivi eliminati nei raid ci sarebbe anche il capo delle forze aeree di Hamas, come confermato su X dall'Aeronautica militare israeliana: "I nostri caccia hanno ucciso il capo della formazione aerea dell'organizzazione terroristica Hamas, Ezzam Abu Raffa. Era responsabile della gestione degli apparati Uav, dei droni, del rilevamento aereo, dei parapendii e della difesa aerea dell'organizzazione Hamas. Nell'ambito del suo incarico, ha preso parte alla pianificazione e all'esecuzione del massacro omicida negli insediamenti intorno a Gaza il 7 ottobre".

La mossa dell'esercito, con bombardamenti e l'arrivo dei tank, è giudicata un preludio concreto all'ingresso in massa all'interno di Gaza che nelle ultime ore ha già visto una massiccia intensificazione dei raid nel nord dell'a Striscia. "Le forze di terra dell'esercito israeliano - ha detto il portavoce militare Daniel Hagari - stanno espandendo i loro blitz all'interno della Striscia di Gaza insieme agli attacchi aerei". Poi ha rinnovato l'appello ai residenti palestinesi ad evacuare verso il sud della Striscia per non trovarsi coinvolti nei combattimenti che a Gaza hanno messo già fuori uso le comunicazioni, con internet in tilt. Denunciando anche che il comando di Hamas si nasconde sotto il principale ospedale di Gaza City.

"Nessuna tregua, Hamas come l'Isis"

L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato la bozza della risoluzione presentata dalla Giordania, a nome dei Paesi arabi, per una tregua umanitaria. L'Italia si è astenuta perché mancava la condanna di Hamas. Respinta invece la bozza del Canada che conteneva proprio la condanna degli attacchi. Il voto dell'Onu, non vincolante, ha scatenato l'immediata reazione di Israele, come sottolineato su X (ex Twitter) da Lior Haiat, il portavoce del ministero degli Esteri israeliano: "Israele respinge categoricamente la decisione presa questa sera dall'Assemblea generale dell'Onu. Ancora una volta, quando le azioni criminali di Hamas vengono smascherate, l'Onu rivela il suo vero volto con una decisione scandalosa. Israele respinge la richiesta di cessate il fuoco e continuerà ad agire per garantire la propria sicurezza e quella dei suoi cittadini. Proprio come il mondo si è unito per sconfiggere l’Isis e i nazisti, la comunità internazionale ha l’obbligo morale di sostenere Israele nella sua lotta contro Hamas. Israele ringrazia il Canada per l'emendamento proposto, che condanna Hamas e chiede il rilascio di tutte le persone rapite, ottenendo il sostegno dei paesi occidentali e una maggioranza significativa dei paesi di tutto il mondo".

