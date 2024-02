Attacco israeliano all'ospedale Nasser: "Reparto maternità assaltato"

Prosegue l'operazione portata avanti da Israele nell'ospedale di Nasser, la più grande struttura sanitaria ancora parzialmente funzionante nella Striscia di Gaza. Si tratta dell'ennesima serie di attacchi contro le strutture mediche che ospitano migliaia di pazienti, sfollati e personale sanitario e dove, secondo Tel Aviv, si nasconderebbero anche militanti di Hamas.

Più di 20 "terroristi" che hanno partecipato al massacro del 7 ottobre - riferisce un portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) - sarebbero stati arrestati proprio all'interno dell'ospedale, dove sarebbe stato trovato anche un deposito di armi appartenenti ad Hamas.

Come riporta il quotidiano Haaretz, l'attacco su Nasser sarebbe stato deciso sulla base di alcune notizie di intelligence, secondo cui esisteva la possibiltià che alcuni ostaggi israeliani fossero detenuti all'intero dell'ospedale.

Il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, ha precisato che un "terrorista" arrestato ha rivelato durante l'interrogatorio che in passato al Nasser erano stati tenuti degli ostaggi, confermando le informazioni date da alcuni degli ostaggi liberati.

A quanto si apprende, nessun ostaggio israeliano è stato rinvenuto all'interno della struttura sanitaria, mentre quattro palestinesi che erano ricoverati a Nasser sono morti per la mancanza di elettricità e l'indisponibilità dei ossigeno, a seguito dei raid.

"I nostri colleghi hanno dovuto abbandonare l'ospedale, lasciando indietro i pazienti. Le forze israeliane hanno istituito un posto di blocco per controllare le persone in fuga: uno dei nostri colleghi è stato trattenuto. Chiediamo che la sua sicurezza e dignità siano garantite", fa sapere su "X" Medicini senza frontiere.

Nella serata del 15 febbraio, quando è partito l'attacco, il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha affermato che l'ospedale "è diventato una base militare". Ha inoltre riferito che centinaia di pazienti e membri del personale sono stati trasferiti in un vecchio edificio nel complesso ospedaliero, dove scarseggiano cibo, acqua e latte per i bambini.

Al Jazeera riporta oggi che le forze israeliane avrebbero assaltato il reparto maternità dell'ospedale, riprendendo una dichiarazione su Telegram del ministero della Sanità secondo la quale l'esercito israeliano ha costretto donne e bambini a lasciare l’unità senza effetti personali.

The IDF has entered Nasser Hospital, one of the last functioning left in Gaza. It is the largest hospital in southern Gaza, where more than 1,500 people have been sheltering. @nadaabashir reports on the latest, with some images that are difficult to watch. pic.twitter.com/d7TBo8dSmk