Il negoziatore di Oslo: "Sproporzionato l'attacco a Gaza"

L'attacco che Israele compirà su Gaza sarà "sproporzionato e senza precedenti", che mirerà a eliminare i vertici militari e le infrastrutture di Hamas ma farà un numero enorme di vittime civili. Tel Aviv all'inizio della sua campagna avrà "ampio margine di manovra", e soltanto in un secondo momento, quando il numero dei morti tra la popolazione sarà altissimo, gli Stati Uniti e la comunità internazionale faranno pressione su Tel Aviv affinché si fermi.

È questa la previsione di Aaron David Miller, studioso ed esperto di questione mediorientale che tra il 1978 e il 2003 ha lavorato come analista, negoziatore e consulente di ben sei Segretari di Stato americani, repubblicani e democratici, contribuendo a formulare la politica di Washington sul Medio Oriente e sul processo di pace arabo-israeliano. Quando furono firmati gi storici accordi di Oslo tra il premier israeliano, Yitzhak Rabin, e il leader dell'Organizzazione di liberazione della Palestina, Yasser Arafat, con la mediazione del presidente Usa Bill Clinton, lui faceva parte del team dei negoziatori.

"L'operazione militare contro Gaza sta per iniziare e sarà durissima", dice a Today.it in collegamento telefonico dal suo studio a Washington, nel giorno in cui il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, si è recato a Tel Aviv per incontrare il premier Benjamin Netanyahu. "La visita serve a mostrare il sostegno degli Stati Uniti a Israele ma anche a capire cosa accadrà adesso. Gli israeliani hanno messo in atto un blocco di Gaza e stanno conducendo pesanti attacchi aerei, ora vogliono aumentare il livello di scontro con Hamas, ma questo significherà uccidere sempre più palestinesi innocenti". Per Miller, che continua il suo lavoro di analista come senior fellow al Carnegie Endowment for International Peace, gli Stati Uniti non vogliono, e se anche volessero non possono, chiedere a Israele di abbassare l'intensità dell'attacco per salvaguardare la popolazione civile.

"Anche se lo volessero non credo gli americano potrebbero cambiare i piani israeliani. Gli Usa hanno chiesto di rispettare il diritto bellico, e lo stesso Joe Biden ha sollevato la questione in una telefonata con Netanyahu, ma pubblicamente il presidente non ha detto molto riguardo alle possibili vittime civili. Eppure negli attacchi israeliani adesso non ci sono neanche più gli avvertimenti agli abitanti dei palazzi bombardati di lasciare le loro case né con telefonate, né con il Roof knocking", la pratica di lanciare ordigni non esplosivi o a bassa potenza sui tetti delle case civili prese di mira, per dare loro un avvertimento prima del bombardamento vero e proprio.

"L'attacco contro Gaza sarà senza precedenti e sproporzionato, ma avrà comunque un ampio supporto internazionale che si fonda sulla brutalità dell'attacco di Hamas contro i civili. Si è trattato del peggiore attacco terroristico in termine di numeri dopo l'11 settembre. Il 7 ottobre 2023 è stato poi il giorno più sanguinoso per gli ebrei dai tempi del nazismo. La vulnerabilità e il trauma che questo ha creato nella popolazione ha creato per Israele un ampio margine di manovra tra la popolazione. Non staremmo avendo questa conversazione se l'attacco di Hamas non fosse avvenuto in quei termini".

Ma l'attacco è avvenuto, e anche gli Stati Uniti, più che in passato, tollereranno la violenza degli attacchi israeliani, anche se le vittime civili saranno innumerevoli. "Biden ha un legame personale ed emotivo con Israele a cui ha assicurato un impegno a garantire la sua sicurezza, ma dietro la posizione del presidente ci sono anche motivazioni politiche, ci sono sempre motivazioni politiche. Biden non vuole e non può avere i repubblicani che lo dipingono come debole o non disposto ad aiutare gli israeliani, che si trovano nella situazione di dover rimediare al più grande fallimento di intelligence e militare della loro storia" e per farlo non esiteranno a usare il pugno duro come non mai. Gli interrogativi però sono ancora tanti.

"Non è chiaro quanto durerà questa campagna e neanche quale sarà il suo scopo finale. Di sicuro l'eliminazione di tutte le infrastrutture militari di Hamas e la sua dirigenza. Ma Hamas non è solo un movimento armato, ha anche ramificazioni sociali ed economiche, che non potranno essere eradicate. Tel Aviv poi non vuole portare Gaza sotto il suo diretto controllo, che sarebbe complicatissimo, quindi cosa accadrà dopo la guerra è difficile immaginarlo".

E per Miller è difficile anche capire cosa accadrà nella regione. "Per il momento gli scontri sul confine libanese sono limitati, e Tel Aviv non ha alcun interesse ad aprire un fronte di guerra nel nord, ma se le milizie libanesi attaccheranno è difficile da dire. L'Iran invece non ha alcun interesse a entrare direttamente nel conflitto e per ora la Cisgiordania, a parte sporadici scontri, si sta mantenendo stranamente tranquilla e questo fa pensare che no ci sarà una ribellione massiccia. Ma è troppo presto per dirlo".

