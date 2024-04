"L'Iran attaccherà Israele entro 24-48 ore": e gli Usa si preparano a proteggere i propri diplomatici

La risposta dell'Iran all'attacco israeliano su Damasco potrebbe arrivare presto. "Entro 24-48 ore", secondo il Wall Street Journal, che cita "fonti informate". Stando quanto riportato, la rappresaglia dell'Iran potrebbe colpire direttamente il territorio di Israele, che aveva già provveduto a chiudere 30 ambasciate in tutto il mondo proprio per timore di rappresaglie da parte di Teheran.

Il clima di massima allerta è confermato dalla notizia, circolata sui giornali israeliani, secondo cui gli insegnanti avrebbero chiesto agli studenti di portare a casa i libri; preparandosi dunque ad un periodo di lezioni a distanza. Le scuole - per quanto non sia stato confermato da alcuna fonte ufficiale - potrebbero in sostanza non riaprire dopo le vacanze per la Pasqua ebraica.

Sia l'Iran che le milizie alleate di Hezbollah avevano assicurato che il raid israeliano sul consolato in Siria, nel quale sono morti diversi militari iraniani di alto rango tra cui Mohammad Reza Zahedi, uno dei più importanti pasdaran, non sarebbe rimasto impunito. Il leader supremo del regime, l' Ayatollah Ali Khamenei, aveva promesso vendetta e la rappresaglia sembra ora essere più concreta che mai.

La frustrazione degli Stati Uniti, che limitano i movimenti dei propri diplomatici

L'allerta è ulteriormente confermata dalla decisione da parte statunitense di limitare i movimenti del proprio personale diplomatico in Israele per motivi di sicurezza. "Come misura precauzionale, i dipendenti del governo statunitense e i loro familiari non sono autorizzati a viaggiare al di fuori delle aree di Tel Aviv, Gerusalemme e Beersheva fino a nuovo avviso", si legge in un avviso pubblicato dall'ambasciata statunitense a Gerusalemme.

"Il personale governativo statunitense è tuttavia autorizzato "a transitare tra queste tre aree per viaggi personali". L'ambasciata non ha fornito ulteriori commenti relativi alla decisione, limitandosi ad affermare che "il contesto di sicurezza rimane complesso e può cambiare rapidamente a seconda della situazione politica e degli eventi recenti".

Oggi, 12 aprile, il segretario della Difesa Usa Lloyd Austin ha avuto un colloquio con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. Secondo la versione ufficiale resa dall'ufficio stampa del Pentagono, lo scambio tra i due ha avuto lo scopo di "ribadire il ferreo sostegno degli Stati Uniti alla difesa di Israele di fronte alle crescenti minacce provenienti dall'Iran e dai suoi delegati regionali"

Tuttavia, i retroscena riportati dal Washington Post e ripresi anche da media israeliani come Haaretz, parlano di "frustrazione" da parte americana per il fatto che gli Stati Uniti non sono stati informati in anticipo dell'attacco a Damasco la scorsa settimana.