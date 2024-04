"Israele ha lanciato un attacco in Iran": ultime notizie in diretta, cosa sappiamo finora

Si alza nuovamente la tensione in un Medio Oriente da mesi ormai "sull'orlo del baratro" (Guterres dixit). Secondo la televisione americana Cbs, che per prima ha citato un alto funzionario statunitense, un missile israeliano nella notte tra giovedì e venerdì avrebbe colpito l'Iran. La portata dell'eventuale attacco non è però affatto chiara. I sraele potrebbe avere lanciato una prima operazione contro l'Iran come rappresaglia per quanto accaduto lo scorso fine settimana.

Israele attacca in Iran: ultime notizie

Si tratterebbe di un attacco mirato: segnalate esplosioni a Isfahan, a 350 km da Teheran, dove c'è un'importante base aerea militare, ma anche diversi siti nucleari. L'emittente statale iraniana IRIB cita "fonti affidabili" secondo cui tutti i siti nucleari sono "completamente sicuri". Secondo la tv di Stato iraniana nella notte sono stati avvistati tre droni sopra Isfahan: i sistemi di difesa aerea sono stati attivati e li hanno "distrutti".

Teheran minimizza

L'Iran minimizza le notizie di un attacco. E' stato anche pubblicato un video su Telegram con un reporter sul tetto di un edificio nel centro della città di Isfahan. La vita sembra procedere normalmente nella città nell'Iran centrale. Un giorno come tanti. Anche i voli dall'aeroporto di Teheran sono ripresi dopo uno stop di qualche ora. L'unica vera certezza è che entrambe le parti, Israele e Iran, non vogliono essere percepite come "deboli": ma entrambe vogliono, allo stesso tempo, evitare un'escalation. Tradotto: equilibrio fragilissimo.

Lo Stato ebraico ha da giorni avvertito che avrebbe risposto dopo che l'Iran aveva lanciato centinaia di missili e droni nella notte tra sabato e domenica: la maggior parte di essi era stata intercettata e i danni provocati erano stati molto modesti. Venti giorni fa Israele aveva colpito una sede diplomatica iraniana a Damasco, uccidendo tra gli altri alcuni alti esponenti delle "Guardie della rivoluzione" iraniana (tra cui Mohammad Reza Zahedi).

Fire Trucks and other Emergency Vehicles have reportedly begun to arrive at 8th Tactical Airbase of the Iranian Air Force in the Isfahan Province. pic.twitter.com/qR4VTmf5dT — OSINTdefender (@sentdefender) April 19, 2024

Israele aveva avvisato gli Stati Uniti

Ieri Israele aveva avvisato gli Stati Uniti che avrebbe compiuto ritorsioni contro l'Iran nei prossimi giorni: lo riferisce la Cnn citando un alto funzionario americano. "Non abbiamo approvato la risposta", ha detto la fonte. L'esercito israeliano ha attivato le sirene di allarme nel nord del Paese, lungo il confine con il Libano. E ha anche dichiarato all'Afp che "al momento non ha commenti da fare" sulle esplosioni odierne in Iran.

Gli esperti: "Iran non risponderà"

Secondo gli analisti della tv satellitare con base ad Atlanta, l'attacco in Iran attribuito a Israele è stato limitato e "rispetta le sollecitazioni di Usa e alleati per non aumentare la tensione nella regione". La loro previsione è che Teheran non risponderà.

"Seguiamo minuto per minuto la situazione", assicura su Rainews il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento da Capri, dove presiede l'ultima giornata del G7 Esteri.