Perché è improbabile che Israele attacchi l'Iran prima del 29 aprile

Dopo l'attacco a Israele da parte dell'Iran la domanda è una: quando arriverà la risposta? Secondo una fonte Usa all'emittente Abc, ripresa dai media israeliani Israele non attaccherà l'Iran prima della Pasqua ebraica. Significa che la risposta militare contro l'Iran potrebbe arrivare alla fine di aprile.

Il calendario di quest'anno del "Pesach", la Pasqua ebraica appunto, prevede che cominci la sera del 22 aprile per concludersi il 30 del mese. L'attacco potrebbe essere quindi sferrato nella notte del 29, con lancio di missili che arriverebbero nelle prime ore del 30 aprile sul suolo iraniano. L'ora "x" potrebbe però scoccare direttamente il 30 aprile. Si tratta, ovviamente, di valutazioni in continua evoluzione perché tutto dipende dallo sviluppo della situazione sul terreno. I comandanti dei Pasdaran e l'altra leadership iraniana sono ancora in una situazione di allarme elevato, con alcuni nascosti in case sicure e strutture sotterranee.

Che la risposta ci sarà sembra certo. L'incognita quindi sono tempi e modi. Da quando Teheran ha attaccato con oltre 300 droni e missili, Israele ha valutato come e quando rispondere nel corso di riunioni del gabinetto di guerra domenica, lunedì e martedì. Presenti il primo ministro Benjamin Netanyahu, l'ex capo di stato maggiore Benny Gantz e il ministro della Difesa Yoav Gallant. Secondo Abc News il gabinetto di guerra israeliano ha valutato una serie di risposte da quelle militari al potenziale attacco informatico.

Il timore resta quello di una guerra Iran-Israele che renderebbe ancora più complessa la situazione in Medio Oriente. "Moderazione" e "nessuna escalation" chiede a Israele il capo della diplomazia Ue, Josep Borrell: "Non possiamo rispondere sempre con un gradino più in alto. Siamo sull'orlo di una guerra regionale le cui onde d'urto arriveranno nel resto del mondo, in particolare l'Europa".

Le posizioni dei Paesi occidentali non sono però del tutto compatte. Secondo il quotidiano del Qatar al Araby al Jadeed che cita fonti egiziane, gli Usa hanno dato il via libera all'offensiva israeliana su Rafah, in cambio di una rinuncia del governo israeliano a una ritorsione contro l'Iran. "Se ci fosse un attacco a Rafah, dove ci sono in strada 1,7 milioni di persone - le parole di tono opposto di Borrel - ci sarebbe una vera catastrofe umanitaria. Quindi l'appello a Israele è stato molto chiaro da parte dello stesso presidente Biden e da parte di tutti i leader europei, a non attaccare Rafah. Abbiamo dimostrato che stiamo difendendo Israele non solo a parole perché i missili e i droni iraniani sono stati abbattuti grazie alle capacità militari degli Stati Uniti, della Francia e della Gran Bretagna. Allo stesso tempo dobbiamo tenere a mente che va risolto il problema tra Israele e palestinesi" tenendo conto anche dei "diritti" del popolo palestinese.