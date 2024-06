Raid israeliano su una scuola delle Nazioni Unite: almeno 37 morti. L'esercito: "C'erano i terroristi della Nukhba"

Nuova strage di civili nella notte. Sale a 37 morti secondo fonti di un ospedale a Gaza, il bilancio dell'attacco israeliano contro una scuola dell'Unrwa (l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi) che ospitava migliaia di sfollati nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia. Ismail al-Thawabta, portavoce dell'Ufficio governativo dei media di Gaza, ha parlato di "un numero enorme di morti e feriti", tra cui molte donne e bambini.

Israele ha rivendicato l'attacco sostenendo che all'interno della scuola "operavano terroristi di Hamas e della Jihad islamica che appartenevano alla forza Nukhba e che hanno preso parte all'attacco omicida del 7 ottobre alle comunità israeliane".

🔴Eliminated: several Hamas and Islamic Jihad terrorists who embedded themselves inside of an @UNRWA school.



IAF fighter jets conducted a precise strike on a Hamas compound embedded inside the school in the area of Nuseirat. These terrorists belonged to the Nukhba Forces and… pic.twitter.com/2AX28twfVs — Israel Defense Forces (@IDF) June 6, 2024

Lo ha detto il portavoce militare delle Forze di difesa israeliane, aggiungendo che i terroristi utilizzavano la struttura come rifugio. "Prima dell'attacco - ha aggiunto - sono state intraprese varie misure per ridurre il rischio di danneggiare civili non coinvolti". La Nukhba rappresenta l'unità d'élite di Hamas, di cui fanno parte combattenti scelti. Il capo dell'unità, Billal al-Kedra, è ritenuta la principale mente della strage dei kibbutz del 7 ottobre ed è stato ucciso da Israele nei giorni immediatamente successivi agli attacchi.

Rischio colera a Gaza, l'appello dell'Unwra

Sui social si rincorrono le immagini delle decine di vittime civili avvolte nei teli e della disperazione di chi è rimasto. "Nessuna scuola dovrebbe mai essere un bersaglio" , scrive l'ambasciata palestinese in Romania.

At least 30 civilians were murdered by an Israeli strike on an UNRWA school that hosts an estimate of 11,000 displaced people, in Al Nuseirat refugee camp.



So Israel first kick them out of Rafah and ask them to go to another place, then slaughter them when they arrive to that… pic.twitter.com/xtzcf2u5o7 — Ambasada Palestina (@ambasadapal) June 6, 2024

L'Unrwa, che non ha finora commentato l'attacco, rilancia l'appello per un cessate il fuoco immediato denunciando le condizioni drammatiche della popolazione nella Striscia di Gaza e lanciando l'allarme per il rischio colera: "Con un accesso minimo all'acqua pulita e il caldo estivo che continua, c'è il rischio di epidemie e disidratazione. C'è una reale preoccupazione che il colera possa diventare prevalente, deteriorando ulteriormente le condizioni di vita disumane".

With minimal access to clean water in #GazaStrip & harsh summer heat continuing, there’s a risk of disease outbreaks & dehydration.



There is a real concern that cholera may become prevalent, further deteriorating inhumane living conditions



People in #Gaza need a #CeasefireNow pic.twitter.com/VoaCv56KbT — UNRWA (@UNRWA) June 6, 2024

Mesi di guerra hanno portato al collasso il sistema alimentare e sistemi sanitari coj un impatto catastrofico su bambini e sulle famiglie. Gli attacchi hanno distrutto terreni agricoli, hanno fatto morire di fame il bestiame, decimato la flotta peschereccia. Lo riporta l'Unicef nel suo ultimo rapporto sulla povertà nel mondo, nel quale vengono denunciate le gravi restrizioni all'importazione di beni commerciali e forniture umanitarie nella Striscia di Gaza.

Da dicembre 2023 all'aprile 2024, cinque cicli di raccolta dati da parte dell'Unicef hanno rilevato che circa 9 bambini su 10 vivono in vivono in condizioni di grave povertà alimentare, sopravviendo con diete che comprendono due o meno gruppi di alimenti al giorno. Dati che mostrano una spaventosa un'escalation della deprivazione nutrizionale dal 2020, quando a vivevere in condizioni di grave povertà alimentare era il 13 per cento dei bambini della Striscia.