Israele, auto sulla folla a Ra'anana: morta una donna, fermati due sospetti

È di almeno un morto e molti altri feriti il bilancio di un attacco avvenuto a Ra'anana, nel centro di Israele, dove un'auto si è scagliata alcune persone e almeno un'altra sarebbe stata accoltellata.

At least 19 wounded, 8 of which are children, in a stabbing and car-ramming attack in the central Israeli city of Ra'anana: a 70 year old female in critical condition, 34 and 16 year old males in serious condition with head and limb injuries, 8 in moderate condition, 3 in mild… pic.twitter.com/IY3GUi95xp