"Mio nipote di 12 anni costretto da Hamas a guardare i video del 7 ottobre"

Eitan Yahalomi, di appena 12 anni, è nella lista degli ostaggi rilasciati lunedì sera da Hamas dopo l'accordo raggiunto tra l'organizzazione palestinese e il governo israeliano per il cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri. Il bimbo, di nazionalità franco-israeliana, è finalmente libero, ma per superare lo choc ci metterà del tempo. "Sono dei mostri" dice senza mezzi termini la zia del bimbo, intervistata dall'emittente francese Bfmtv, riferendosi ai miliziani di Hamas. Secondo Deborah Cohen, questo il nome della donna, il piccolo Eitan sarebbe stato costretto a guardare un vero e proprio "film dell'orrore", ovvero le immagini video dell'attacco del 7 ottobre.

"Ha vissuto degli orrori lì", sono state le parole della donna. I prigionieri sono "stati obbligati da Hamas/Isis a vedere dei film dell'orrore che nessuno voleva vedere, li hanno obbligati". Alla domanda se si riferisse ai fatti del 7 ottobre, la donna ha detto: "Sì, tutto il filmato".

Ce que l'on sait de l'état de santé des enfants français libérés par le Hamas ce lundihttps://t.co/Rnxgw0Lmj8 pic.twitter.com/Ttv6Fgn3bX — BFMTV (@BFMTV) November 28, 2023

Il bambino era stato rapito proprio il 7 ottobre nel kibbutz Nir Oz. Quello stesso giorno suo padre Ohad sarebbe rimasto ferito nel corso di uno scontro a fuoco con gli uomini di Hamas. Al momento si ritiene che l'uomo si trovi ancora nelle mani dei miliziani, a Gaza. Eitan no, lui è libero. La nonna del bimbo, Esther Yahalomi, ha detto ad Haaretz che il 12enne è stato tenuto da solo in una stanza chiusa per i primi 16 giorni del suo rapimento. Dopo circa un mese, è stato riunito con altri ostaggi provenienti dal suo stesso kibbutz e ha trovato la sua maestra della scuola materna. "Ha visto un volto familiare e per lui da allora è stato più facile", ha aggiunto la nonna. "Sono stati giorni molto difficili, immaginate cosa ha passato. È difficile per me parlarne", ha commentato.

Secondo la zia le settimane a Gaza hanno segnato il piccolo Eitan che sarebbe stato picchiato, minacciato e costretto a vedere quelle atrocità senza pari. "Speravo che fosse stato trattato bene, ma a quanto pare no, sono dei mostri" ha raccontato Deborah Cohen. "Ogni volta che un bambino piangeva, lo minacciavano con un'arma perché tacesse. Arrivato a Gaza, i civili, tutti, lo hanno picchiato. Parliamo di un bambino di 12 anni".

