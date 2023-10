Bombardato un ospedale di Gaza City, centinaia di morti. L'Anp: "È genocidio"

Più di 300 persone sarebbero state uccise in un attacco aereo israeliano contro un ospedale di Gaza City questa sera (martedì 17 ottobre). Lo ha dichiarato il capo della protezione civile palestinese alla Tv Al-Jazeera, mentre un funzionario del ministero della Sanità di Gaza ha dichiarato che almeno 500 persone sono rimaste uccise e ferite nell'attacco aereo. L'esercito israeliano ha dichiarato di non prendere di mira gli ospedali. "Un ospedale è un edificio altamente sensibile e non è un obiettivo dell'Idf (Israeli Defence Force, ndr). L'Idf sta indagando sulla fonte dell'esplosione e, come sempre, sta dando priorità all'accuratezza e all'affidabilità", ha dichiarato l'esercito a Fox News.

Si tratta dell'ospedale cristiano battista Al-Ahli Arabi, e tra le vittime ci sono pazienti, dottori, infermieri e anche bambini. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese, Mahmud Abbas, ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale inseguito al tragico avvenimento, e ha cancellato l'incontro previsto con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che sarebbe dovuto avvenire in Giordania. Il portavoce della presidenza, Nabil Abu Rudeineh, ha detto che si tratta di un "genocidio" e di una "catastrofe umanitaria", mentre il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh ha condannato l'attacco come un "crimine orribile", affermando che i Paesi che sostengono Israele sono responsabili.

Sempre oggi, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi Unrwa ha dichiarato che un attacco aereo israeliano ha colpito una delle sue scuole che stava fungendo da rifugio per gli sfollati, uccidendo almeno sei persone."Quello che sta avvenendo è un genocidio. Chiediamo alla comunità internazionale di intervenire immediatamente per fermare questo massacro. Il silenzio non è più accettabile", si legge in una dichiarazione rilasciata dall'Organizzazione per la Liberazione della Palestina in risposta all'attacco. Nell'undicesimo giorno di guerra la situazione nella Striscia è catastrofica.

Dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, che ha causato la morte di più di 1.300 israeliani, principalmente civili, in quello che è stato il giorno più sanguinoso della storia dello Stato ebraico, Tel Aviv ha risposto con una serie di bombardamenti su Gaza con lo scopo dichiarato di eliminare le infrastrutture e la dirigenza della milizia islamica. Ma le conseguenze sulla popolazione civile sono state tremende. Al momento almeno 2.800 persone sarebbero state uccise negli attacchi e altre 10mila sono rimaste ferite.

Tra le vittime anche mille bambini, secondo quanto reso noto dalla Ong Save the Children. "L'acqua sta finendo e il tempo sta per scadere per i bambini di Gaza", ha dichiarato il direttore nazionale del gruppo, Jason Le, secondo cui "senza la fine dei combattimenti, senza un cessate il fuoco, la vita di migliaia di bambini è in bilico". Finora almeno 400mila palestinesi, su una popolazione totale di circa 2 milioni, sono stati sfollati e sono intrappolati in diverse località.

L'Egitto ha denunciato "con la massima fermezza" l'attacco aereo israeliano contro un ospedale di Gaza che ha ucciso centinaia di palestinesi, affermando che la comunità internazionale deve intervenire con urgenza per fermare tali violazioni. Il premier canadese, Justin Trudeau, ha definito l'attacco "orribile e assolutamente inaccettabile", aggiungendo che "il diritto internazionale deve essere rispettato in questo e in tutti i casi. Ci sono regole per le guerre e non è accettabile colpire un ospedale.

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha dichiarato che il bombardamenti di un ospedale di Gaza è "l'ultimo esempio degli attacchi di Israele privi dei più elementari valori umani". "Chiedo a tutta l'umanità di agire per fermare questa brutalità senza precedenti a Gaza", ha scritto Erdogan sulla piattaforma di social media X. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, ha condannato "con la massima fermezza" l'attacco all'ospedale nella Striscia di Gaza definendolo "un brutale crimine di guerra e un genocidio". Anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha condannato l'attacco mortale all'ospedale arabo al-Ahli di Gaza. In un post sempre su X, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha chiesto la "protezione immediata dei civili" e l'inversione degli "ordini di evacuazione di Israele".

